Nové CD

Mňága a Žďorp: Dáreček. Orbital: Wonky. Klempíř, Rózsa: Špička.

10. apr 2012 o 17:55 her, tp

Mňága a Žďorp: Dáreček

Surikata records

Dvadsaťpäť rokov na scéne sa dá osláviť rôzne. V lepšom prípade kapela ešte stále existuje, v ideálnom stále fungujú aj jej pesničky. Mňága je ten druhý prípad, čo dokazuje nový dvojalbum. Sú to coververzie, o ktoré sa postaralo tridsať hudobníkov z rôznych žánrov a generácií. Medzi nimi známe české mená ako Čechomor či Midi Lidi, ale aj z našej scény od Slobodnej Európy po Sto múch. Súčasťou balíka je aj DVD s filmovým dokumentom o vzniku tohto nezvyčajného projektu.

Orbital: Wonky

ACP

Je to ďalšia z kapiel, pri ktorej sa používajú frázy ako splácanie dlhov a posledná z veľkých. No ešte skôr ako Orbital v lete prídu na trenčiansku Pohodu, prichádzajú s novým albumom s trendy názvom podľa aktuálneho hudobného žánru. A na počudovanie má tento rozumný elektropop štyridsiatnikov v sebe naozaj čosi z hudby dvadsaťročných – niečo z londýnskej urban dravosti, škótskeho wonky či nemeckej chipmusic, a navyše nechýba ani nostalgia deväťdesiatych rokov.

Klempíř, Rózsa: Špička

EMI

Ota Klempíř je člen známej českej kapely J.A.R., ktorý sa odhodlal vydať sólový album. Ono je to presnejšie spoločný projekt s Oskarom Rózsom, ten sa totiž postaral o všetku hudbu – zložil plus nahral všetky podklady a nahrávku aj produkoval. Prvé, čo vám udrie do uší, je zvuk (o mastering sa postaral Brian Gardner, podpísaný pod albumami hviezd ako Eminem alebo Dr. Dre) a nezameniteľný je Dan Bárta, ktorý v niekoľkých skladbách hosťuje.