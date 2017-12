Salva sa vydal do sveta

Do katalógu známej značky Naxos pribudol ďalší slovenský autor.

11. apr 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Dnes sa na koncerte krstí CD s hudbou skladateľa Tadeáša Salvu. Nahrali ho naši hudobníci, vydala zahraničná firma.

„The World's Leading Classical Music Group,“ tvrdí o sebe firma Naxos. Jej úspech sa začal pred 25 rokmi budovaním cenovo dostupného katalógu, v ktorom sa našlo miesto aj pre špičkových autorov a interpretov z východnej Európy. Z tých slovenských sú to najmä Alexander Moyzes, Peter Breiner a teraz pribudlo profilové CD ďalšieho skladateľa.

Violončelisti

„Vyšlo to z mojej hlavy. Tadeáš Salva študoval violončelo a mal blízky vzťah s mojím profesorom Jurajom Fazekašom, ktorý mu premiéroval viacero skladieb. Tak som sa k nemu dostal,“ hovorí violončelista Eugen Prochác, ktorý je hlavnou postavou tohto albumu.

Nájdete na ňom päť skladieb – Koncert pre violončelo a komorný orchester z roku 1967, Tri árie pre violončelo a klavír, Malú suitu pre violončelo a klavír, Slovenské Concerto Grosso č. 3 pre husle, violončelo a organ, ktoré pochádzajú z prelomu 80. a 90. rokov a ešte Osem prelúdií pre dve violončelá.

Posledná menovaná skladba je zároveň poslednou kompozíciou Salvu vôbec, ktorú už nestihol dokončiť, v januári 1995 zomrel. Nemal ešte ani šesťdesiat rokov. Jeho Osem prelúdií zaznie dnes na koncertnom krste cédečka o 19.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

„Tých prelúdií malo byť pôvodne dvanásť, ale stihol dopísať len sedem a pol. Premiérovali sme ich spolu s Jankom Slávikom a teraz si ich zahráme znovu. Použili sme všetky noty, ktoré zanechal,“ vraví Eugen Prochác.

Aktívny violončelista, pedagóg a organizátor, ktorý stojí za Festivalom peknej hudby v Banskej Štiavnici, autorovu tvorbu dôverne pozná: „Nie je jednoduché sa k nemu prehrýzť, je pomerne náročný, ale veľmi originálny. Ja som mal výhodu – už keď som mal jedenásť rokov, napísal nám detské sláčikové trio, ktoré sme hrali s Berkym-Mrenicom a ešte jedným spolužiakom na základnej umeleckej škole. A neskôr, keď môj profesor prestal aktívne hrávať, premiéroval som niekoľko Salvových skladieb.“

(Ne)známa hudba

Krst CD je v rámci cyklu Albrechtina (ne)známa hudba, čo je v tomto prípade dosť výstižný názov. Hoci Tadeáš Salva dokázal veľmi osobito prepojiť súčasnú hudbu s tradičným folklórom, jeho tvorbu nájdete len na pár nahrávkach.

„Na Slovensku ho nechceli prijať na vysokú školu, Moyzes s Cikkerom si ho prehadzovali, tak šiel študovať do Poľska, kde sa dostal do osobného kontaktu s kľúčovou osobnosťou tamojšieho hudobného diania Witoldom Lutosławským. Bola to pre neho satisfakcia, ale zároveň v nom zostalo isté zatrpknutie, vďaka ktorému sa s ním trochu ťažko komunikovalo,“ vysvetľuje Prochác.

Aj tento album vznikal dlho. Nahrávky z koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, na ktorých sa ako sólisti ešte podieľali pianistka Nora Škutová, huslista Juraj Čižmarovič a organistka Bernadetta Šuňavská, pochádzajú z rokov 2004 – 2006.

Nebolo jednoduché pripraviť a vydať tento projekt vo veľkej medzinárodnej firme, no oplatilo sa: „Kde sa nahrávka takejto výraznej kvality skrývala?“ pýta sa britský kritik David Denton, ktorý chváli osobitosť skladateľa aj interpretačné výkony.

Uvidíme, aké budú reakcie ďalších zahraničných novinárov, ktorí dostali album na recenziu. Táto hudba má šancu zaujať a podľa Eugena Procháca existuje dosť materiálu na ďalšie Salvove profilové cédečko.