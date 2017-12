Ako vzniká hit: Na krásnom modrom Dunaji

Reku, ty si nám tu chýbal

Na krásnom modrom Dunaji je jediný celovečerný film ŠTEFANA SEMJANA.

Ako si pamätáte Bratislavu na začiatku deväťdesiatych rokov?

Atmosféra Bratislavy bola o chlp znesiteľnejšia ako vo zvyšku tejto nešťastnej krajiny. Alebo sme si to vtedy aspoň mysleli.

Nechceli ste debutovať v Prahe, kde ste študovali?

Ešte za socializmu mi môj pražský pedagóg Ludvik Ráža navrhoval, nech zostanem v Prahe, ale ja som odmietol. Robiť niekomu asistenta, to nebolo pre mňa, navyše on ma volal do strany. My sme to komunistom túžili natrieť doma na Slovensku. Boli sme plní energie, chceli sme poslať do zadku všetkých tých kolaborantov z Koliby.

Na krásnom modrom Dunaji mal byť päťhodinový film. To ste mysleli vážne?

Film mal päť hodín, pretože bol taký dlhý scenár. Bol som nešťastný, keď sme museli vyhodiť celé scény a kadečo amputovať pre distribúciu, logike príbehu to nepridalo. Čo viac, boli sme hlúpi a nedali sme pozor, takže sa nezachoval režijný zostrih. Kadečo sa však dá domyslieť aj zo zvyšku. Keď som film videl teraz po rokoch, akceptoval som ho. Dá sa na ňom baviť, zrejme to závisí od vzdelania a nastavenia diváka.

Vo filme znie hudba amerického nezávislého umelca Johna Lurieho. On o tom vedel?

Keď sme mu volali do New Yorku, Lurie sa práve chystal do Európy a pozval nás na koncert do Tübingenu. Živo sa pamätám, ako v zákulisí so svojou kapelou The Lounge Lizards sedeli pri bohatom občerstvení. Keď ma zbadal v mojom žltom baloniaku, prestal fúkať do trúbky a vraví, reku, ty si nám tu chýbal. O pár dní sme Luriemu v stuttgartskom hoteli dali exemplár mojej a Terenovej básnickej bibliofílie, fľašu ruskej vodky a neviem, či mu Laco neposlal po nás aj svoju divú kravatu. John nám sľúbil hudbu k filmu, no potom mal akési problémy, neviem, či ho práve neopúšťala žena. Tak nám iba odkázal, že na hudbu si čas nenájde, ale ak chceme, môžeme použiť hudbu z jeho albumu Voice Of Chunk.

Nikdy ste nechceli nakrútiť ďalší film?

Ambíciu som mal, aj stále mám. Iba som načas vyčerpal ilúzie. Prestalo ma baviť kričať, opájal som sa obyčajným životom. Na druhej strane, nemá zmysel nakrúcať za každú cenu. Dôležitý je naliehavý dôvod, prečo vyrozprávať príbeh. Kedysi bola tá naliehavosť v túžbe robiť svet lepším. No čím je človek starší, tým viac pochybuje, že je to možné.

Miloš Krekovič