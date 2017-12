Naše dôvody, prečo ísť na festival frankofónneho filmu

Festivalové tipy

Vybrali sme šesť filmov, ktoré by vám nemali počas festivalu ujsť.

Kura na slivkách

piatok 20.45, sobota 17.15, Lumiére

Dnes večer otvorí festival speváčka Jana Kirschner uvedením nového filmu Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda, ktorí spolupracovali aj na oceňovanej snímke Persepolis. Tentoraz hraný film, avšak tiež založený na komiksovej sérii, rozpráva príbeh o láske a tajomstvách odohrávajúcich sa v Teheráne v roku 1958. Úvodné premietanie je iba na pozvánky, ďalšie sú však v aj v piatok, aj sobotu.

Nedotknuteľní

piatok 20.30, sobota 22.30, Lumiére

V sekcii Predpremiér nájdete aj francúzsky hit režisérskej dvojice Oliviera Nakachea a Erica Toledana. Príbeh o ochrnutom bohatom aristokratovi, ktorý si za svojho pomocníka vyberie mladíka práve prepusteného z basy, je väčšou komédiou, ako si dokážete predstaviť. Nečudo, že sa stal najziskovejším neanglickým filmom v histórii. Závidia mu aj Američania, ktorí si už kúpili práva a chystajú remake.

Býčia šija

piatok 17.30, sobota 15.30, Lumiére

Belgickej herečky Jeanne Dandoy sa budete môcť spýtať, ako sa jej pracovalo na filme, ktorý bol tento rok nominovaný na Oscara v kategórii najlepších cudzojazyčných filmov. Celovečerný hraný debut Michaela R. Roskama, ktorý príde uviesť, hovorí o nelegálnych obchodoch s hormónmi na podporu rastu hovädzieho dobytka. Jacky pracuje na farme svojho strýka, ktorý je tiež súčasťou mašinérie testosterónov a mafie.

Donoma

sobota 21.30, nedeľa 13.30, Mladosť

Tento film reprezentuje kategóriu Nuvé! a teda novátorské prístupy k filmu. Pre režiséra Djinna Carrénarda to bol celovečerný debut, no pomerne úspešný a aj lacný. Jeho rozpočet vraj nepresiahol sumu 150 eur vďaka konceptu tzv. guerilla filmmaking, čiže nakrúcania s minimom financií, ale s maximom energie. Dej tvoria najmä tri osudy generačne aj povahovo odlišných žien, ktoré sa počas deja začnú prelínať.

Víla

sobota 19.00, nedeľa 18.30, Mladosť

Predstavte si, že by k vám prišla víla a povedala vám, že máte tri želania. Áno, dosť bizarná situácia, ktorú by mnoho filmárov pretavilo do patetického romantického filmu. Ale belgický režisér Dominique Abel, herečka Fiona Gordon a francúzsky režisér Bruno Romym dokážu z podobných situácií vytvoriť čarovný fantazijný svet, čo dokazujú už ich predošlé snímky Iceberg a Rumba. Víla je tretím pokračovaním príbehov Domininiqua a Fiony.

Kafka's Last Story

sobota 18.30, Lumiére

Predtým, ako na tuberkulózu vo svojich 41 rokoch zomrel Franz Kafka, požiadal svojho priateľa Maxa Broda, aby spálil všetky jeho texty. Ako vieme, sľub, našťastie, nesplnil. Režisér Sagi Bornstein sa rozhodol sledovať tieto rukopisy odo dňa, keď v Brodovom kufri odišli z nepokojnej Európy, až po ich momentálne umiestnenie v zaprášenom byte v Tel Avive. Finálny formát pôsobí ako napínavá detektívka.