Ako znie Čierne ráno z Texasu

12. apr 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Americká pesničkárka Jess Klein si spravila nezvyčajný záver európskeho turné. Odohrá štyri koncerty na Slovensku: dnes v bratislavskom Scherzi, zajtra v trenčianskom klube Lúč a v sobotu v kaviarni Na kus reči v Leviciach.

BRATISLAVA. Nestáva sa často, aby nejaký zahraničný hudobník u nás strávil niekoľko dní a vyplnil si ich hraním s tunajšou kapelou. Jess Klein sa to rozhodla vyskúšať. V týchto dňoch ju uvidíte v Bratislave, Trenčíne a Leviciach so skupinou Korben Dallas.

Ako sa vlastne dá dokopy Američanka s akustickou gitarou z Texasu a trio bratislavských rockerov? „Študoval som v New Yorku a kamarátka ma raz zobrala na koncert Jess. Bolo to veľmi dobré, kúpil som si jej cédečka a neskôr sme sa zoznámili,“ hovorí Matúš Németh. Po návrate na Slovensko sa stal manažérom kamarátov z Korben Dallas, a keď zistil, že speváčka chystá európske turné, dostal nápad. „Napísal som jej, či si okrem Nemecka a Dánska nechce zahrať aj tu, s jednou mladou kapelou.“

Americká hudobníčka už je na Slovensku. Po včerajšom sólovom debute v bratislavskej kaviarni Next Apache ju teraz čakajú tri spoločné koncerty s Korben Dallas. Každý zahrá vlastný blok a na záver aj spolu: „Znie to zaujímavo. Naskúšali sme jednu peknú coververziu, ktorú nechcem prezrádzať a budem spievať ich pesničku Čierne ráno. Museli mi foneticky prepísať slová, inak by som sa ich asi nedokázala naučiť,“ vraví so smiechom Jess Klein.

U nás ju asi pozná len málokto, no jej albumy vydávala firma Rykodisc, ktorá má v katalógu mená ako Frank Zappa, David Bowie či Elvis Costello. „Starali sa o mňa dobre, lenže potom sa viackrát menil majiteľ a už to nebolo ono. Nový album som sa rozhodla vydať sama,“ vraví Jess Klein. Má to však aj iné dôvody: „Tieto pesničky sú veľmi osobné, vznikali v ťažkom období. Zomieral mi otec, strávila som s ním veľa času a uvedomila si, kto som, čo vlastne chcem.“

Sama sa považuje za pesničkárku. „Crooner“ a „serenader“, to sú slová, ktoré používa pri charakteristike svojej tvorby: „Ako mnohí iní muzikanti, ani ja sa necítim byť súčasťou jediného konkrétneho žánru. Na to je v mojej hudbe priveľa rôznych vplyvov,“ vraví a spomína, že počúvala najmä starý soul a klasický rock.

Ako to znie, uvidíte dnes v bratislavskom Scherzi, zajtra v trenčianskom klube Lúč a v sobotu v podniku Na kus reči v Leviciach.