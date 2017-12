Hollywood v krivých zrkadlách

Snehulienka prichádza do kín so sloganom Čarovný príbeh ožije. Film ho však popiera.

12. apr 2012 o 16:15 Miloš Ščepka

Možno sa indický režisér len chcel pomstiť Hollywoodu, ale dobrú rozprávku sa mu nepodarilo nakrútiť.

Rozprávky od mýtov a bájí odlišuje ich ľudovosť. To, že prostí ľudia do nich vložili svoje predstavy o dobre a spravodlivosti.

Vďaka tomu rozprávky nielenže zabávali a poúčali, ale prinášali aj nádej a útechu, lebo v nich dobro víťazilo nad zlom a princovia nachádzali skromné pracovité Popolušky.

Rodová rovnosť zabíja kúzla

Melissa Wallack, Jason Keller Réžia: Tarsem Singh. Kamera: Brendan Galvin. Strih: Robert Duffy, Nick Moore. Hudba: Alan Menken.



Tarsem Singh. Brendan Galvin. Robert Duffy, Nick Moore. Alan Menken. Účinkujú: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer, Sean Bean a ďalší

Čaro rozprávky o Snehulienke tkvie v tom, že opustené dievčatko uspeje a zvíťazí nad zlým svetom veľkých svojou dobrotou, úprimnosťou, odmietaním zla, čistotou srdca.

Obrátiť tento princíp naruby, spraviť z mladučkej citlivej a ústupčivej dievčinky ráznu dospelú mladú ženu, bojovníčku, ktorá nepozná zľutovanie, je možno originálne a novátorské, ale dokonale to likviduje všetky kvality predlohy i reklamný slogan „Čarovný príbeh ožije“, pod ktorým nová filmová Snehulienka vstúpila do kín.

Možno aj my, príslušníci západnej európskej civilizácie, z nepochopenia prekrúcame a przníme orientálne rozprávky tak, ako to spravili so Snehulienkou indický režisér Tarsem Singh s japonskou kostýmovou výtvarníčkou Eiko Ishioka.

Dvojica spolupracovala na kriminálnom trileri Cela (2000), fantastickej dráme Pád (2006) i na mýtickej Vojne bohov (2011).

Singh naplno rozvinul svoj jazyk, založený na teatrálnosti, intenzívnej divadelnosti scény, snímania i herectva v kombinácii s hypertrofovanou výpravou v podobe divadelných kulís a zveličených kostýmov, ktoré majú za úlohu potierať náznak presvedčivosti už v zárodku.

Singhovu principiálnu umelosť posilňuje aj premenlivé ohnisko: kým rozprávačkou prvých dvoch tretín filmu je zlá Kráľovná (Julia Roberts), záver bez akéhokoľvek vysvetlenia či zdôvodnenia dorozpráva Snehulienka (Lily Collins).

Uletený film ako na dlani

Film zobrazuje ich súboj o lásku princa Alcotta (Arnie Hammer), muža s pôvabom a intelektom bábiky Kena.

Trpaslíci nie sú pracovité rozprávkové bytosti, ale zdravotne postihnutí banditi, kráľovský hrad má tvar toaletnej misy so splachovačom, a Snehulienkino hrubé husté čierne obočie tvar chlpatých húseníc.

Pridajme veľkolepo umelú spevácko-tanečnú záverečnú scénu – a dokonale uletený film máme ako na dlani.

Singhovi fanúšikovia v tom vidia prejav majstrovho génia, spájajúci Hollywood s Bollywoodom a vypovedajúci závažné posolstvá, rovnako ako fanúšikovia spoločnosti Apple v každom z jej činov nachádzajú odraz génia Steva Jobsa.

Nezapálený nefanúšik vidí tragicky zlý scenár, nepodarené dialógy, absurdné režijné poňatie, absenciu spádu, napätia i humoru a pôvodných nápadov vôbec.

To nie je chyba, ale zámer

Julia Roberts poteší rolou rozmarnej zlomyseľnej a cynickej Kráľovnej, ale herectvo ostatných je režisérom sformované do podoby sterilných figúrok.

Situačná komika je umelá, zlá a bez vtipu. Mnoho momentov sa zakladá na tom, že Snehulienku (v originále Snow White) familiárne volajú Snow (teda Sneh), čo nemožno rozumne preložiť do slovenčiny.

Možno sa nám Singh s Ishiokou posmievajú a revanšujú za všetky hollywoodske filmy, povrchne inšpirované indickou a japonskou kultúrou. Lenže do toho nezapadá neskúsená americká scenáristická dvojica Jason Keller – Melissa Wallack, kameraman Brendan Galvin ani ôsmimi Oscarmi ocenený skladateľ Alan Menken.

Singh buď všetkým prešiel cez rozum a za hollywoodske peniaze, zneužijúc prácu hollywoodskych spolutvorcov nakrútil geniálny pľuvanec do tváre Hollywoodu, alebo vytvoril nepodarený film. V každom prípade – ak mala byť jeho Snehulienka rozprávkou, zámer sa naplniť nepodarilo.