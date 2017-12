Je tu veličenstvo hluku

Japonský experimentátor Merzbow má dnes slovenskú premiéru

12. apr 2012 o 17:51 Oliver Rehák

Extrémny, radikálny, nekompromisný – to všetko je Masami Akita.(Zdroj: MERZBOW.NET)

V košickej Tabačke si zahrá medzinárodné trio známych muzikantov, ktorí sa suverénne pohybujú mimo konvenčných žánrov.

„Ak noise znamená nepríjemný zvuk, tak potom je pre mňa noise populárna hudba,“ tvrdí Masami Akita (55) alias Merzbow a niekedy sa s ním dá naozaj súhlasiť. Slávny japonský umelec sa v rámci svojej celoživotnej misie s heslom zničiť konvenčnú hudbu zastaví v košickej Tabačke.

Dvakrát Live in Košice

Asi len máloktorý deň by bol na tento koncert vhodnejší ako piatok trinásteho. „Je to vtipné, ale bola to náhoda,“ vraví promotér Lukáš Berberich. „S myšlienkou priviezť Merzbowa som koketoval už dlhšie. V Budapešti teraz nahráva s bubeníkom Balázsom Pándim a saxofonistom Matsom Gustafssonom štúdiový album. Jeho agent, s ktorým mám dobré vzťahy, tam organizoval ich koncert a keďže sme blízko, ponúkol ho aj nám.“

V Košiciach to bude špeciálny večer nielen preto, že ide o premiéru exkluzívnej zostavy mien. Bude sa nahrávať a mal by vzniknúť album. „V Tabačke je plne vybavené nahrávacie štúdio. Keďže stojíme za vydavateľstvom Exitab a tento koncert je unikátny, muzikanti súhlasili so živou nahrávkou,“ dodáva Lukáš Berberich.

Odložené myšlienky

Čo je to vlastne za hudbu, aká dnes večer zaznie v Košiciach? Radikálna. Vyžaduje si odhodlaného poslucháča, ktorý sa dokáže odovzdať zvukovým stenám.

Netreba si to mýliť s neschopnosťou ovládať hru na nástroj – naopak, Gustafsson patrí medzi najuznávanejších virtuózov na scéne improvizovanej hudby. Spojenie jeho saxofónov a razantných bicích Balssza Pándiho s digitálnym salvami z Akitovho počítača a mašiniek sľubuje zážitok pre každého, kto v hudbe hľadá najmä dobrodružstvo.

Hluk sa etabloval v hudbe začiatkom 20. storočia. Paralelne so stúpaním hladiny decibelov v bežnom živote ho začali využívať aj skladatelia a muzikanti. Tí najextrémnejší to dotiahli do vlastného samostatného žánru s názvom noise, ktorý má dnes veľa subžánrov a jeho poslucháči pred začiatkom koncertov dostávajú chrániče sluchu.

Jedna z teórií noise vysvetľuje tak, že autor a poslucháči sa nechávajú uviesť do sadomasochistickej situácie, ktorá je testom, koľko sa dá zniesť zvukového cunami.

„Skúšame, koľko vydržíme, a to patrí rovnako k životnému tréningu v drsných časoch, ako k hedonistickej zábave spoločnosti, ktorá sa jednoducho baví a odkladá myšlienky na zajtrajšok,“ výstižne napísal český publicista Pavel Klusák.