Radšej bez pavučín, ako by mal byť socializmus

Ako tvorím Výtvarník Peter Kalmus

13. apr 2012 o 11:17 Jana Németh, Jana Močková

Ako tvorím

Výtvarník Peter Kalmus

Bratislavská galéria Krokus nedávno spojila výstavou diela dvoch výtvarníkov Petra Kalmusa a Roberta Mittringera z Rakúska. Výstava práve finišuje, no tvorbu jedného z dvojice je možné vidieť aj na internete. Samozrejme, nie celú – veď keby chcel Peter Kalmus „zavesiť“ na svoj Facebook a YouTube všetko, čo doteraz vytvoril a nazbieral, zrejme by spadla sieť. Možno si ešte pamätáte tú predvlaňajšiu veľkolepú výstavu v bratislavskom Dome umenia, kde stredovú miestnosť okupovalo Kalmusovo „Dielo“. Pri otázke, či vôbec existuje čosi, čo ho neinšpiruje, rozmýšľa dlho. „Snažím sa vyhýbať veciam, ktoré sú morbídne, nie je mi blízka agresivita, ale pritom je veľa tém, ktoré neriešim – napríklad ročné obdobia, lásku, vzťahy. Tie nie som schopný znázorniť výtvarne, preto ich vkladám do hier, ktoré píšem občas pre rozhlas,“ hovorí Kalmus.

V Krokuse boli aj jeho pavučinové obrazy vytvorené z reálnych pavučín, ktoré zbieral v osemdesiatych rokoch v staromestských pivniciach Košíc. Po revolúcii sa väčšina z tých priestorov premenila na krčmy a pavučiny zmizli, „ale nič to, radšej nech nie sú pavučiny, ako by mal byť komunizmus“. Jeho „dielo“ si vyžaduje priestor – tvorí predmetmi, a preto sa mu zhromažďujú. Skladuje ich už v troch bytoch. „Nemám mieru. Práve rozmýšľam, že by som ešte kúpil malý pozemok v Piešťanoch a postavil by som tam velikánsku osemposchodovú vežu z bicyklov a všeličoho iného,“ opisuje.

Pozná všetky starinárstva, skládky aj smetiská. Pred troma mesiacmi si kúpil počítač, hoci nikdy nevlastnil ani televízor, a je fascinovaný možnosťami, ktoré ním získal. „Po mesiaci prišla kríza – boleli ma oči, chrbát, myseľ som mal úplne rozorvanú tým množstvom informácií, ale podarilo sa mi dať na YouTube už asi päťdesiat videí performancií či akcií. Takto vlastne odpadá to náročné skladovanie, i keď stále mám rád, keď má moja výstava aj nejaké pachy a prach.“

Najbližšia príležitosť vidieť Petra Kalmusa v akcii bude 3. mája na Pecha Kucha Night v Bratislave, kde isto príde v nejakom z kostýmov, ktoré si sám šije. Predstaviť vlastnú tvorbu v tom krátkom čase by si vyžadovalo nadľudský výkon, zrejme teda ukáže sériu Prechodových portrétov.