Tisíc a jeden indický film

Čím začať?

Ako sa zorientovať v obrovskej bollywoodskej produkcii?

„Pre našinca by som odporúčala začať filmami s krásnou historickou výpravou ako Devdas, Jodhaa Akbar či Mangal Pandey,“ radí Linda Stasíková. "Ponúkla by aj snímky s najväčšími indickými hviezdami, ako sú Shahrukh Khan, Aishwarya Rai alebo Amitabh Bachchan. Mimoriadne populárne sú filmy Karana Johara Kabhi khushi kabhie gham alebo Kuch kuch hota hai,“ opisuje. Divák sa však musí pripraviť na dlhšie trvanie filmu a hlavne si uvedomiť, že v Indii uznávajú trochu iné hodnoty ako my. „Pri sledovaní príbehu Romea a Júlie napríklad mnohí podporujú ich rodičov, lebo v ich kultúre majú starší vždy pravdu,“ dodáva.

Kto chce vedieť niečo z histórie tohto žánru, môže začať s dokumentárnym filmom Bollywood: The Greatest Love Story Ever Told režiséra Rakesha Omprakasha Mehrua.