Tornádo Lue: Opäť sme tu

Šesť rokov muselo uplynúť, aby sa kultová skupinu opäť vrátila na scénu.

13. apr 2012 o 17:40 Oliver Rehák

Kultová alternatívna skupina začala fungovať po dlhej pauze.

Na scéne sa vynorili začiatkom 90. rokov a hneď zaujali. Charizmatická speváčka, pozoruhodné texty v češtine, gitary, bicie s klarinetom, saxofón. Bratislavská pätica Tornádo Lue je známa aj v Čechách, jej pesničky si s inými nezameníte a nezostarli s pôvodným publikom.

Po dlhej pauze sa vynára s viacerými novinkami. Ako im to znie, uvidíte v pondelok v bratislavskom KC Dunaj.

Oholené na kosť

Hlavnou zmenou je obsadenie a zvuk. „Po šiestich rokoch sme sa opäť stretli a zahrali si. S dvomi pôvodnými členmi to vyzeralo všelijako, a keďže sme nechceli hľadať niekoho nového, s kým by sme sa museli zlaďovať, zostali sme traja,“ vysvetľuje gitarista Pavol Murín. Okrem speváčky Jany Tóthovej tým myslí Juraja Hladného, ktorý bicie zamenil za klávesy.

Bez tradičného dvojzáprahu basa-bicie nacvičili zaujímavý repertoár: „Chcela som nájsť v starých pesničkách nanovo niečo, čo by ma prekvapilo, o čom som nevedela, že tam je. A tak sme to oholili úplne na kosť. Ideme, dúfam, k podstate, bez ozdôb a vedľajších efektov. Menej členov v skupine vytvára možnosť pre niečo také ako ’spiklenectvo’,“ hovorí Jana Tóthová.

Okrem hitov ako Cesta domů či Sladké je žít v nových aranžmánoch príde aj na nové pesničky. Na koncerte zaznie zatiaľ len jedna, ostatné sa rodia postupne. Ak ich bude dosť, k albumom Tornádo Lue (1993), Vlky (1996) a Nebeskí jazdci (2004) pribudne ďalší.

video //www.youtube.com/embed/Vu_fj_RTlzI

Momentálne je pravdepodobnejšia iná verzia: „Jana má nové texty, no ešte sme sa k nim nedostali. Dosť času zabralo, aby bol nový program hrateľný. Skôr chceme nahrať tieto staré veci v novom zvuku,“ tvrdí Pavol Murín.

V kluboch a kine

Kapela už má za sebou večery v pražskej Lucerne, v Brne, Opave a Banskej Štiavnici. Po Bratislave má ďalšie plány: „Chceme sa vybrať na stabilné miesta ako Holičstvo vo Svidníku. Hráme radi a sme k dispozícii. Nebránime sa slovu comeback, ale nechceli sme to tak ohlasovať. Skrátka sa nám podarilo zase niečo spolu spraviť, tak to predvedieme,“ vraví gitarista, ktorý už vycúval z iného projektu Mariša: „Bolo to pekné, ale považujem tam svoju developerskú úlohu za skončenú.“

S festivalmi to však bude poskromne. Tornádo Lue sa v súčasnej podobe vidí skôr v intímnejšom prostredí klubov než na veľkých scénach. Ale opäť ho nájdete vo filme: „Viem len, že tam bude jedna naša pesnička a že tam hrá Luděk Sobota,“ vraví so smiechom Pavol Murín o komédii Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka, ktorá príde do našich kín koncom mesiaca. „Asi priťahujeme českých filmárov. Posledný album nám vydal Čestmír Kopecký, naše pesničky použil Bohdan Sláma v Divokých včelách. Z toho filmu som mal veľkú radosť. Keď chce niekto takto použiť naše veci, sme len radi.“