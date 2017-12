Robin Gibb zo skupiny Bee Gees je vo veľmi vážnom stave

Robin Gibb z legendárnej britskej popovej skupiny Bee Gees je vo veľmi vážnom stave.

14. apr 2012 o 14:10 TASR

LONDÝN. Podľa denníka The Sun leží v kóme v londýnskej nemocnici so zápalom pľúc.

V tomto roku sa 62-ročný hudobník zotavoval z rakoviny hrubého čreva a pečene, avšak lekári sa domnievajú, že sa objavil ďalší nádor. Minulý mesiac podstúpil črevnú operáciu.

Bee Gees sa stali jednou z najúspešnejších popových skupín všetkých čias. Založil ju Robin, jeho brat-dvojča Maurice a ich starší súrodenec Barry. Počet predaných nosičov ich albumov presiahol 100 miliónov.

V 60. rokoch sa preslávili takými piesňami ako Massachusetts alebo Spicks and Specks. V ére disco hudby priniesla trojica bratov celú sériu ďalších hitov, vrátane piesní Stayin' Alive či How Deep is Your Love.