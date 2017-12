Katarína Koščová: Bude to prierez Nerezom

Známi českí hudobníci oslavujú tridsiate výročie na turné s mladou speváčkou, ktorá na ich hudbe vyrastala.

15. apr 2012 o 17:21 Oliver Rehák

Ako naša prvá SuperStar už spievala všeličo. Potom prekvapila, keď začala robiť úplne inú vlastnú hudbu. A teraz ju môžete počuť v starých pesničkách kultovej českej skupiny Nerez.



To turné má jasný názov: 30 rokov Nerez + Katka Koščová. Od stredy čaká našu speváčku osem večerov so známou českou partiou vo viacerých slovenských mestách.

Kedy a kde Turné 30 rokov Nerezu + Katka Koščová 18.4. Prešov, Soľný mlyn 19.4. Košice, Bábkové divadlo 20.4. Poprad, Groteska Art Caffe 21.4. Martin, Barmuseum 22.4. Liptovský Mikuláš, Route 66 23.4. Bratislava, DK Dúbravka 24.4. Nitra, Music a Cafe 25.4. Bánovce nad Bebravou, Mestské kultúrne stredisko

Veľká česť a veľký rešpekt

Nerez bola v 80. rokoch kultová skupina, ktorá presahovala folkovú scénu. Prepracovanými viachlasmi, prvkami džezu či latino hudby a najmä chytľavými, a pritom osobitými melódiami. Speváčka Zuzana Navarová sa začala venovať sólovej kariére a šance na comeback znemožnila jej predčasná smrť v roku 2004.

Ostatní členovia fungujú s pozmeneným názvom Neřež a k starým nadčasovým pesničkám sa už vrátili s Klárou Vytiskovou. A po nej sa rozhodli skúsiť ďalšiu mladú speváčku. Začalo sa to vlani na festivale Dobré Bohunice.

„Organizátor vedel, že mám rada Nerez, tak prišiel s nápadom, či si nezahráme spolu,“ spomína Katarína Koščová. „Poslali nám zoznam pesničiek, naučila som sa ich, na festivale sme si s Vítkom Sázavským sadli do auta a prešli si ich. Povedal, že je to v pohode a šli sme rovno na pódium. Skoro som odpadla, lebo som sa hrozne bála. Dopadlo to však celkom dobre. A keď na jeseň prišli do Prešova a znovu ma vytiahli na pódium, potom sme sa začali baviť o turné.“

V súťaži SuperStar musela zvládnuť rôzne žánre, ale toto bol špeciálny prípad. Spievať starý Nerez považuje za česť a tvrdí, že má obrovský rešpekt. „Snažím sa interpretovať pesničky Zuzany Navarovej, ktorá je pre mňa veľkou métou – okrem toho, že bola fantastická speváčka, bola aj vynikajúca autorka a muzikantka. Dúfam, že sa ľudia nenahnevajú, že siaham na ikonu pesničkárskej scény. Neviem, ako to prijmú, ale na druhej strane by bola škoda prestať tie pesničky hrávať.“

Keďže ide o turné k 30. výročiu kapely, bude to prierez všetkými obdobiami. Skladby sa príliš neprerábali, hrajú sa takmer v pôvodnej podobe.

Kopírovať takú osobitú speváčku, akou bola Zuzana Navarová, sa nedá, čo Katarína Koščová veľmi dobre vie: „Oni chcú, aby som spievala tak, ako to cítim. Najlepšie je uchopiť cudzie skladby po svojom,“ tvrdí. Že to vie, nedávno dokázala v Legendách popu, keď sa zaujímavo pohrala s piesňou Šaty z muzikálu Neberte nám princeznú.

Návrat do detstva

Ako sa vlastne speváčka, ktorá je úplne iná generácia a vyhrala mainstreamovú televíznu súťaž, dostala k takejto hudbe? Je za tým prekvapivo len prirodzený návrat do detstva: „Viedli ma k tomu rodičia. Chodili sme do lesa a pri ohni spievali pesničky Nerezu, Nohavicu či Žalmana. SuperStar som brala len ako zaujímavú skúsenosť, dodnes som skautka, každý rok si platím známky,“ vraví so smiechom.

Na ôsmich koncertoch po slovenských mestách by malo zaznieť osem „nerezoviek“, medzi nimi napríklad Černá voda, Do posledního dechu alebo Kočky. Možno to však nakoniec dopadne trochu inak: „Zatiaľ máme v pláne osem vecí, ale ak to na skúškach pôjde dobre, možno ich bude viac. Som veľmi zvedavá, nie som zvyknutá spievať viachlasne, čo oni vedia geniálne. Keď som si kedysi spievala pesničky Nerezu, nevnímala som, ktorý konkrétny part je Zuzanin, zobrala som si ten, ktorý mi najviac sadol. Veľmi sa teším, sú skvelí muzikanti a Zdeněk je aj hlasový pedagóg, takže sa môžem veľa naučiť.“

Po tomto turné sa Katarína Koščová chystá znovu začať písať nové vlastné skladby. Uvidíme, či k dvom doterajším albumom Nebotrasenie a Uspávanky vo vydavateľstve Slnko records pribudne ďalší ešte v tomto roku.