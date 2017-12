Pozvánky

15. apr 2012 o 17:30 kul

Slovenská ľudová pieseň

Dnes sa v priestoroch bratislavského Pálffyho paláca uskutoční ďalší z koncertov Albrechtíny venovaný slovenskej ľudovej piesni. Koncert sa začína o 19.00 h.



Pocit znepokojenia

Slovenská národná galéria organizuje tvorivý workshop pre dospelých, ktorý je súčasťou aktuálnej výstavy Delete. Umenie a vymazávanie. Viesť ho bude jedna z vystavujúcich autoriek – Ľuba Sajkalová. Workshop Pocit znepokojenia sa uskutoční vo štvrtok od 18.00 h, záujemcovia by sa mali prihlásiť deň vopred. Viac na webovej stránke galérie.



Fanfare Ciocarlia

Zajtra vystúpi v bratislavskom KC Dunaj rumunská kapela, ktorá je označovaná ako najrýchlejšia na svete. Vystúpenie tohto dvanásťčlenného súboru, ktorý sa drží na popredných miestach v rebríčkoch world music, sa začína o 20.00 h.



Festival koncertného umenia

Oddnes až do soboty bude v Žiline prebiehať Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Je to už 22. ročník súťažnej prehliadky mladých talentov na poli vážnej hudby. Medzi účinkujúcimi sú inštrumentalisti, vokalisti, dirigenti aj malé komorné telesá. Program bude prebiehať v Dome umenia Fatra.⋌(kul)