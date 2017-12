Cena Fantázie 2012 prijíma súťažné poviedky

Najprestížnejšia slovenská súťaž zameraná na fantastickú literatúru vstúpila do desiateho ročníka. Prihlásiť sa môžete do konca mája.

17. apr 2012 o 17:00

Súťažné poviedky je možné posielať do 31. mája 2012. Zúčastniť sa môžu doteraz nepublikované poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi, fantasy, horor), neodoslané do žiadnych iných literárnych súťaží. Maximálna dĺžka príspevku je 54 tisíc znakov vrátane medzier (30 normostrán).

Prvé tri poviedky budú odmenené finančnou prémiou, víťaz okrem toho získa sochu Ceny Fantázie, originál vytvorený umeleckým sochárom Andrejom Csillagom.

Keďže ide o desiate kolo súťaže, organizátori pripravili viacero noviniek. Víťazov bude napríklad až šesť!

Nie "iba" Cena Fantázie

Cena Fantázie dnes už nie je iba jedna súťaž. Jej súčasťou sú aj ďalšie ocenenia. Prvým je Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku (víťaz získava hardware od spoločnosti Intel). Druhým je Cena Béla – pre najlepšiu hororovú poviedku (cena vydavateľstva Artis Omnis) a špeciálne sa udeľuje aj Cena Bibliotéky – veľtrhu, na ktorom sa vyhlasovanie výsledkov súťaže tradične uskutočňuje.

V tomto roku pribudlo tiež ocenenie pre poviedku, ktorá dostane najviac hlasov v prvom kole – od porotcov súťaže. Víťaz v Cene poroty získa Xbox 360 a ceny od spoločnosti Microsoft.

A aby tretí zo žánrov neostal ležať ladom, cenu pre najlepšiu fantasy poviedku venuje Občianske združenie Fantázia.

Fanúšikovia urobili promo videá pre súťaž Cena Fantázie. Pozrite si ich

Medializácia súťažiacich

Doterajší víťazi 2011: Ivan Čipkár 2010: Tomáš Straňák 2009: Lucia Droppová 2008: Lívia Hlavačková 2007: Lucia Droppová 2006: Monika Michalovová 2005: Scarlett Rauschgoldová 2004: Alexandra Pavelková 2003: Ďuro Červenák

Autori najúspešnejších poviedok sa dostanú do povedomia verejnosti. Päť finálových textov (podľa hodnotenia poroty) bude zverejnených na portáli kultura.sme.sk a o ich konečnom poradí rozhodnú jeho čitatelia.

V minulom ročníku sa vďaka tomu pätica finalistov predstavila zhruba 20 tisícom čitateľom, pričom do hlasovania sa zapojilo vyše šesťsto jedinečných hlasujúcich.

Desiatka poviedok bude uverejnená v zborníku zo súťaže, ktorý bude pokrstený v novembri 2012.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na novej internetovej stránke súťaže cenafantazie.sk.

Menej papierovania a e-knihy

"Rozhodli sme sa ísť 'ekologickou' cestou a znížiť množstvo papierovania," povedal vyhlasovateľ súťaže Ivan Aľakša. "To znamená, že autori už nemusia posielať päť tlačených kópií, ale iba jednu kontrolnú a poviedku pošlú v elektronickej forme e-mailom. Zabezpečili sme pre porotcov čítačky e-kníh, ktoré dostanú so všetkými súťažnými textami a nebudú musieť počas hodnotenia nosiť so sebou ťažký balík papierov."

Tento proces sa začal už v minulom roku, keď boli všetky knihy z doterajších ročníkov Ceny Fantázie vydané aj vo forme e-kníh. Začali dokonca vychádzať aj čisto elektronické zborníky – prvým z nich bol Utekajme, už ide!.