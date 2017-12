Nové CD

Flamengo: Kuře v hodinkách, DJ Food: The Search Engine.

17. apr 2012 o 17:55 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Flamengo: Kuře v hodinkách

Supraphon

Pre mnohých je to dodnes najzásadnejší bigbítový album domácej proveniencie. Nadčasové spojenie elektrických gitár s textami Josefa Kainara sa vracia v reedícii ku 40. výročiu. S novým remasteringom pôvodnej nahrávky, tromi bonusovými skladbami (Každou chvíli, Týden v elektrickém městě a singlová verzia titulnej Kuře v hodinkách) a výpravným bookletom.

DJ Food: The Search Engine

Ninja Tune / Wegart

Pri jedenásťročnej pauze by sa normálne hovorilo o comebacku, no v prípade projektu Dj Food je to zložitejšie. Skráťme to však na oznámenie, že pod touto nálepkou sa už ukrýval kde-kto. Dôležitejšie však je, že aktuálny nosič je istou kolážou, ktorá ukazuje, ako by vyzeral starý rokenrol, keby ho robili elektronické mašinky, čo si občas odskočia do praveku, po ceste naberú sci-fi a dokumentárne filmy aj dídžejov a vytvoria čosi, čo by sme v tvorivom záchvate nazvali post-elektrohipdžez.