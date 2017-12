V SND uvidíte Jane Birkin

Britská speváčka, herečka, mierová aktivistka a módna ikona Jane Birkin na jeseň po prvý raz vystúpi na Slovensku.

17. apr 2012 o 18:49 SITA

Jane Birkin 29. októbra po prvý raz vystúpi na Slovensku.

BRATISLAVA. Šesťdesiatpäťročná hviezda sa v pondelok 29. októbra predstaví naživo v Sále opery a baletu Slovenského národného divadla.

Vstupenky na jej vystúpenie sa začnú už čoskoro predávať v sieti Ticketportal. Najdrahšie lístky na program s názvom Serge Gainsbourg & Jane Via Japan budú stáť 149, najlacnejšie 119 eur.

Jane Birkin sa narodila v roku 1946 v Londýne herečke Judy Campbell a špiónovi z druhej svetovej vojny Davidovi Birkinovi. V druhej polovici 60. rokov sa začala objavovať v prvých filmoch, zahrala si napríklad v mysterióznych drámach Zväčšenina (1966) alebo Wonderwall (1968).

V rokoch 1965 až 1968 bola vydatá za hudobného skladateľa Johna Barryho, ktorý sa preslávil ako tvorca hudby k bondovkám.

Pri nakrúcaní filmu Slogan (1969) sa stretla so Sergom Gainsbourgom. Dvojica sa dala dokopy a ešte v roku 1969 naspievala hitový duet Je t'aime... moi non plus. Skladba bola pre svoj sexuálny nádych po vydaní zakázaná v mnohých európskych štátoch, napríklad v Taliansku či Veľkej Británii. V roku 1976 mal premiéru rovnomenný film, ktorý režíroval Serge Gainsbourg.

video //www.youtube.com/embed/k3Fa4lOQfbA

Birkin a Gainsbourg tvorili pár 13 rokov, no nikdy sa nevzali. V roku 1971 sa im narodila dcéra Charlotte, ktorá je dnes podobne ako jej mama známou herečkou a speváčkou. Birkin má ešte jednu dcéru - Lou Doillon, ktorú v septembri 1982 porodila vtedajšiemu priateľovi - režisérovi Jacquesovi Doillonovi.

Jane Birkin sa počas ostatných viac ako 40 rokov paralelne venuje filmu i hudbe. Zahrala si v snímkach ako Horčica mi stúpa do nosa (1974), Zviera (1977), Smrť na Níle (1978), Zlo pod slnkom (1982), Dlhé odlúčenie (1986), Čas nostalgie (1990), Stará známa pesnička (1997), Vojakova dcéra neplače (1998) či Krabice (2007). Ako speváčka sa prezentovala štúdiovými albumami Di doo dah (1973), Lolita go home (1975), Ex fan des sixties (1978), Baby alone in Babylone (1983), Lost song (1987), Amours des feintes (1990), A La Légere (1999) či Enfants d'Hiver (2008). Spolupracovala s takými umelcami ako Feist, Beth Gibbons z Portishead, Bryanom Ferrym, Brianom Molkom z Placebo, skupinou Franz Ferdinand, Yannom Tiersenom alebo Goranom Bregovićom.