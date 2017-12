Ako vzniká hit: Povedz mi, otec

Jedni tvrdia, že je to najväčší gýč slovenskej populárnej hudby. Pre iných je to jedna z najkrajších slovenských piesní

19. apr 2012 o 0:00 Dušan Taragel

, ktorej úspech podporilo i to, že ju spievajú naozajstný otec s dcérou.

Deti často kladú otázky, na ktoré sa ťažko odpovedá. Predstavte si, že za vami príde vaša pätnásťročná dcéra a spýta sa, ako vyzerá čas. Čo by ste jej odpovedali? V rovnakej situácii sa ocitol aj interpret piesne Povedz mi, otec a pomohol si elegantne – básnickými obrazmi.

Lenže dcérke takáto odpoveď nestačí a spýta sa ako chutí čas a napokon ako vonia čas. Z takýchto otázok sa dá len ošedivieť, otec však nestráca hlavu a šalamúnsky odpovie ďalším prívalom veršov. Napokon, aby dcérku upokojil, povie jej, že „v ten deň spoznáš, sama jak čas, jak vyzerá...“

Takýto (v skratke) obsah má pieseň, ktorá mala premiéru v roku 1962, teda pred päťdesiatimi rokmi. Netrvalo dlho a stal sa z nej hit, ktorý zasiahol celú Československú socialistickú republiku.

Tatra Revue

Je začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia a v Bratislave už niekoľko rokov funguje zábavný podnik známy ako Tatra Revue. Mierny politický odmäk, ktorý prišiel koncom päťdesiatych rokov, umožnil vznik

Povedz mi, otec



Hudba: Viliam Bukový Text: Rudolf Skukálek Povedz mi otec

Ty predsa všetko vieš

A všetko poznáš

To čo je vôkol nás

Povedz mi otec

Jak vyzerá čas Ako rieka, čo prúdom sa valí

Ako z oblakov, keď padá sneh

Ako búrka, čo buráca v diali

Ako plač, čo sa premenil v smiech

Tak znie ten čas, tak znie ten čas

Tak znie ten čas Povedz mi otec

Ty predsa všetko vieš a všetko poznáš

To, čo je vôkol nás

Povedz mi otec

Jak chutí čas Ako chleba, čo mamka ti dáva

Ako studnička, zrkadlo hviezd

Ako slza, čo z očí ti pláva

Ako domov po návrate z ciest

tak chutí čas, tak chutí čas

tak chutí čas Povedz mi otec

Ty predsa všetko vieš

A všetko poznáš

To, čo je vôkol nás

Povedz mi otec

Jak vonia čas



Ako belostné višňové kvety

Ako staročná pavučia tma

Ako koráb pre kozmické lety

Ako ľudia, jak ty, ako ja

Tak vonia čas, tak vonia čas

tak vonia čas Povedz mi otec

Ty predsa všetko vieš

A všetko poznáš

To, čo je vôkol nás

Povedz mi otec

Jak vyzerá čas



Teraz vieš, ako čas pre mňa vonia

Ako chutí a tiež ako znie

Svet mladý a šťastný a krásny

ho do svojich dlaní vezme

A jedna z nich

bude tvoja, bude tvoja

V ten deň spoznáš sama

jak čas jak vyzerá

kabaretného, či ako sa vtedy hovorilo, estrádneho divadla.

Zriadili ho v priestoroch dnešného Divadla L+S v hoteli Tatra a bola to vlastne reštaurácia s veľkým pódiom. Trikrát týždenne na ňom prebiehal kabaretný program – veselé scénky, pesničky a tanec.

Oporou súboru bol Michal Belák (1920 – 1981) – spevák, herec i konferencier, rozoznateľný najmä pre príjemnú farbu hlasu. Na skúšky často vodieval aj svoju dorastajúcu štrnásťročnú dcéru Janu (1947), ktorej spevácky talent bol očividný a len čakal na svoju príležitosť.

Jana Beláková v roku 1969, v období, keď hrávala so skupinou svojho brata Ľuba Beláka. Foto - Peter Procházka vydavateľstvo Marenčin PT



Sen noci šansónovej

Na vznik pesničky Povedz mi, otec spomína Michal Belák v pozoruhodnej knihe Smiech a slzy Tatra Revue (Marenčin PT 2009), ktorú napísal Ivan Szabó:

„Plánovali sme ju so skladateľom Viliamom Bukovým do inscenácie Mimoriadne vydanie, ktorá mala premiéru v roku 1959. Raz večer sme si prehrávali magnetofónové pásky a prišlo mi na um, že by sme mali napísať pieseň o slepom starcovi a jeho dcére...

Prešlo pol roka a Bukový mi poslal po Jánovi Kalinovi skladbu Povedz mi, otec s textom Rudolfa Skukálka. Premiéru mala v pásme Sen noci šansónovej, hoci režisér Tomšovský mal takisto proti nej výhrady. Vtedy som ju už skúšal s dcérou Janou. Tomšovský ustúpil a pieseň hneď na prvýkrát zaujala poslucháčov a divákov.“

Viliam Bukový

Úspech to bol naozaj fenomenálny. Pekná dcéra spievajúca s otcom, francúzsky šansónový esprit piesne, patetický text, to všetko sa spojilo dokopy a zafungovalo na poslucháčov. Vplyv určite mal aj zvuk – namiesto veľkého orchestra, ako bolo vtedy zvykom, ju nahralo malé kombo Tatra Revue, ktoré viedol legendárny kapelník Juraj Berczeller.

Pieseň tak získala intímnejší charakter a v spojení s chytľavým refrénom sa doslova vryla do uší. Autorom hudby tiež nebol hocikto – skladateľ Viliam Bukový sa venoval písaniu šansónov a najmä filmovej hudbe – preslávil sa hudbou k filmu Boxer a smrť a napríklad zložil aj hudbu k legendárnej rozprávke Krtko a autíčko. Zomrel žiaľ predčasne v roku 1968.

Jana Beláková a Michal Belák pri interpretácii piesne Povedz mi, otec. Foto - Gita Skoumalová



Řekni mi, mámo

Skladateľ a historik Pavol Zelenay mi vďaka svojmu archívu zistil, že pieseň sa dočkala niekoľkých verzií. Už v roku 1962 ju s českým textom naspievala Hana Hegerová a v roku 1965 Eva Pilarová pod názvom Řekni mi, mámo. V roku 1971 pieseň pre vydavateľstvo Opus opäť naspievali Jana a Michal Belákovci.

Rok 1962 bol pre Janu Belákovu takpovediac osudový – jej talent a zjav padol do oka režisérovi Štefanovi Uherovi a zahrala si hlavnú postavu v prelomovom filme Slnko v sieti. Navyše po maturite sa jej podarilo to, o čom mnohé dievčatá ani len nesnívali – začala sa živiť spievaním v zahraničných baroch s orchestrami Braňa Hronca a svojho brata Ľuba Beláka, čo jej vydržalo až do začiatku osemdesiatych rokov. Michal Belák sa po zákaze Tatra Revue v roku 1970 živil ako príležitostný herec.

Ani on a ani dcéra Jana už nikdy svoj spevácky úspech nezopakovali a ich mená dnes poznajú len pamätníci. Povedz mi, otec však dnes patrí do zlatého fondu slovenskej populárnej hudby, hoci dnešný poslucháč môže slziť od smiechu nad sentimentálnym textom a patetickou interpetáciou pesničky.