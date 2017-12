Liovej Dom sa stal najlepším filmom

Som poctená, že sme si ceny "podelili" s Martinom Šulíkom

Zuzana Liová nám porozprávala o svojej festivalovej ceste s filmom a odpovedala na otázku, ako hodnotí, že Dom vyhral napriek tomu, že na Oscara šiel Cigán.

Najkrajšími zážitkami s filmom Dom boli pre mňa chvíle, keď som cítila radosť z tvorby, vnútorné prepojenie medzi mnou a hercami či ostatnými tvorivými pracovníkmi okolo mňa. Veľmi ma obohacovali aj rozhovory s divákmi, ktorí za mnou po projekciách doma aj v zahraničí prišli, len aby mi povedali, aké paralely so svojím životom našli vo filme a ako sa ich dotkol. Bolo zaujímavé sledovať, ako si film žije niekde v priestore a čo v divákoch vyvoláva, či to už bola pozitívna alebo negatívna reakcia.

Film je podľa mňa dôležitá forma prezentácie vlastnej kultúry v zahraničí. Myslím si, že je dobré, že sa na Slovensku za posledné dva roky natočilo viac hraných filmov, ktoré, ako som sama mala možnosť pozorovať, zarezonovali na zahraničných festivaloch a oslovili tam divákov. Tí sa veľmi zaujímali o slovenský film, o to, ako sa u nás žije, aké témy rezonujú. Nielen náš Dom, ale aj Cigán, Viditeľný svet, Marhuľový ostrov, dokumenty aj animované filmy sa v konkurencii filmov z celého sveta v rôznych sekciách festivalov nestratili. Myslím, že v tomto zmysle až tak nezáleží, ktorý z nich vybrali akademici ako zástupcu na Oscara a ktorému sa rozhodli dať Slnko v sieti. Hlavné je, že bolo z čoho vyberať. Samozrejme, keby Dom vybrali na Oscara, tak by nás to potešilo, ale myslím, že aj Cigán si to zaslúžil hlavne preto, lebo sa dotkol veľmi boľavej, zložitej a nevyriešenej celospoločenskej témy. Ja som poctená, že rôzne slovenské ocenenia sme si nejako "podelili" s Martinom Šulíkom, ktorého si veľmi vážim a ktorý ma veľa naučil.