V Nórsku ho už ukradli, tak nech ide do zahraničia

20. apr 2012 o 0:00 Kristína Kúdelová

Pracovníci Sotheby’s s obrazom, ktorého dražba bude 2. mája v New Yorku.(Zdroj: SITA/AP)

Odborníci zo Sotheby´s hovoria, že dražba Munchovho Výkriku bude z kategórie Raz za život. Laici ho poznajú zo Simpsonovcov alebo reklamy z pivnice.

Päť miliónov? Desať, dvadsať? Nóri si nevedia celkom predstaviť, koľko bude niekto ochotný zaplatiť za Výkrik Edvarda Muncha, keď sa o pár dní bude v newyorskej aukčnej sieni Sotheby´s dražiť. „Keby som bol bohatý, možno by som dal milión nórskych korún,“ hovorí tridsiatnik Michael, ktorý chodí okolo Munchovho múzea denne do roboty. „Viem, že je to slávne a dôležité dielo, ale platiť zaň milióny sa mi zdá byť aj tak smiešne.“

Odborníci zo Sotheby´s však nič iné nepredpokladajú. Denník Aftenposten cituje Simona Shawa, ktorý sumu za Výkrik odhaduje minimálne na 80 miliónov dolárov. „Bude to udalosť z kategórie ´raz za život´. Toto je kľúčové dielo v dejinách umenia. Len jedno je väčšie, a tým je Mona Lisa.“

Výkrik je expresionistickým dielom, Munch naň namaľoval muža, ktorý zrazu na prechádzke s kamarátmi pri západe slnka pocítil existenciálnu úzkosť. Vznikol na prelome 18. a 19 storočia a prenikol do dnešnej popkultúry. Aj Simpsonovci sa s ním už stretli.

„U nás sa dostal aj do reklamy. Nejakého chlapíka v nej poslala mama do pivnice, aby priniesol nórsku salámu. Zhrozený sa chytil za hlavu, keď zistil, že v pivnici zostala už len dánska saláma,“ hovorí mladý Bergenčan, ktorý doteraz nevedel, že Munch namaľoval štyri verzie obrazu. Tá, ktorá ide na dražbu, má vraj najpestrejšie farby a zatiaľ je jediná v súkromnom vlastníctve.

Zástupca Sotheby´s v Nórsku Ingeborg Astrup by nedbal, keby sa Munch predal za hranice, hoci aj do Číny, nech sa jeho sláva šíri. „Snívam však o tom, že ho kúpi MOMA, Múzeum moderného umenia v New Yorku,“ hovorí v Aftenposten.

Zvyšné Výkriky zatiaľ zostanú doma. Jeden je v nórskej Národnej galérii, dva v Munchovom Múzeu. Z oboch miest ich už ukradli. „Pamätám si, že zlodej nechal v múzeu odkaz, že ďakuje za ústretový bezpečnostný systém,“ vravel nám Michael z Osla. „Jeden obraz sa našiel rýchlo, pri druhom to trvalo niekoľko rokov, a aj sa vrátil trochu poškodený.“

S Munchovým múzeom susedí botanická záhrada, ak si tam sadnete na tú nesprávnu - chránenú časť trávnika, policajti vás prídu rýchlo vyhnať. Podobne prísnou bezpečnosťou sa už inšpirovali aj v múzeu. Keď sa Výkrik vrátil, k vstupu nainštalovali detektory, ktoré pripomínajú menšiu letiskovú kontrolu.