Ako utopiť doktora lyriky v lyžičke vody alebo Koniec básnikov po slovensky

20. apr 2012 o 11:02 Ján Litvák

Hlásam poéziu pre ľudí, ktorí majú zmysel pre lyrickosť, hovoril Ján Ondruš v čase, keď fičala najmä literatúra ideová a „triedna. Druhotriedna. Treťotriedna“

Každý básnik bol zavraždený, povedal mi raz Ján Ondruš akoby mimochodom medzi viedenskou kávou a kokakolou. Kým si nenáhlivo prečítal a autorizoval na stroji naklepané interview, vyfajčil zo dve cigarety. Urobil iba niekoľko drobných zásahov. Na básnika, ktorý „desaťročia mlčal“, bol zhovorčivý, ba až prostoreký. Mal dar reči, mlčania, i odmlčania sa, čo dokladá aj jeho súborné básnické dielo, ktoré ondrušovsky, bez rámusu vyšlo vo vydavateľstve Kalligram.

Z korešpondencie a životopisu sa dozvedáme, ako vnímal svojich spolupútnikov, a že nemal rivalov, skôr hŕstku vážnych nepriateľov. Medzi nimi nezabudol opakovane menovať najmä Válka a válkovcov, aj keď pod týmto pojmom mal často na mysli iba dvoch-troch básnikov. Ich tvorbu neignoroval. Sledoval ju a hodnotil bezprostredne i s odstupom rokov. Za spriaznených považoval predstaviteľov trnavskej skupiny, najmä Jána Stacha a Jozefa Mihalkoviča. („Bolo by si nájsť kamarátov medzi literátmi. Napodiv sám som sa ocitol na tom božom svete.“ Píše už v roku 1963.) Kladne hodnotil Jána Šimonoviča, Štefana Moravčíka, Štefana Strážaya, z vtedy mladších Ivana Štrpku. Paradoxne, pri Štrpkovi sa aj mýlil, keď predpokladal, že „nebude nikdy populárny“.

„Chránený“ aj pred vlastnením svojho diela

Ďalších veršotepcov vybavoval v súkromnej korešpondencii jednou vetou raz a navždy: „strašná porážka nadaného básnika“, vyjadruje sa k jednému svojmu kolegovi od pera. A hneď v ďalšej vete vraví k druhému: „veru sa divím, vari tiež nadaný, a s takými úbohosťami sa odváži vyjsť na trh“. My dnes, samozrejme, nemôžeme úplne prevziať jeho prísne triedenie, aj keď mu treba priznať, že sa ukazuje ako veľmi kompetentné a jasnozrivé.

„Keď Gustáv Husák a Vasil Biľak vyhlásili, že chuligáni, čo sa považujú za umelcov, sa môžu vysťahovať na Západ, podal si Ján Ondruš žiadosť o povolenie na vysťahovanie a vytrvale chodil po úradoch. V tom čase z radov literátov vyšiel impulz, aby bol ,chránený´ pred zlými ľuďmi umiestnením v sociálnom ústave.“

Z korešpondencie sa dozvedáme, že v Olichove bol „chránený“ aj pred vlastnením svojich vlastných kníh. Zložito zháňal Posunok s kvetom, V stave žlče, Kľak a Mužské korenie. Neskôr sa podarilo premiestniť ho do starobinca do Stupavy, odkiaľ mal lepší prístup ku knihám, aj keď spoločnosť literátov nevyhľadával. Sníval o tom, že by mal v Bratislave nejakú garsónku.

Ján Ondruš bol múdry ako Sokrates, a pritom obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, ale istým výchovno-jemne karhavým spôsobom reči bol stále tu prítomný. O význame jeho básnenia hovorí aj Niekoľko myšlienok o Ondrušovej poézii z pera Jozefa Mihalkoviča: „Povedal by som, že najväčšmi bolo badať Ondrušov vplyv u Kováča aj u Stacha a tiež u mňa.“ Bol to Mihalkovič, ktorý sformuloval pamätné slová: „Každý z nás je trochu Ondrušom.“

Koniec jednej línie?

Ján Ondruš tvrdil: „Báseň nevyjadruje jednu myšlienku, ideu, tézu.“ Teda to isté, čo inými slovami hovoril jeho rovesník Ginsberg alebo dávno pred nimi Goethe, hoci množstvo šialencov dodnes tvrdí pravý opak. S lautreamontovským pátosom vymedzil svoje kompetencie: „Povedia: hlása umenie pre umenie. Nie! Hlásam poéziu pre ľudí, ktorí majú zmysel pre lyrickosť. Nech drevené hlavy nepíšu o poézii. Nech ju nečítajú. Nech sa o ňu nestarajú.“ Nezabúdajme, že to vyhlasoval v čase, keď fičala najmä literatúra ideová a „triedna. Druhotriedna. Treťotriedna.“

Súborné dielo Jána Ondruša, samozrejme, je zachytené v súradniciach a vrstevniciach jeho generačných druhov. Pre umelecké znovuobjavenie a vzkriesenie Jána Ondruša boli možno rovnako podstatné neskoršie stretnutia s Milošom Žiakom, Mariánom Kubicom, Ottom Havrilom, Robertom Bielikom, Kamilom Zbružom, ktorí mu prišli na nezvyčajných miestach jeho pôsobenia vzdať svoj hold a priznať mu miesto medzi najvynikajúcejšími. Tieto okolnosti na mape tohto diela zachytené nie sú. Naopak, veľmi správne je tu doložené úsilie Daniela Heviera a jeho hlavná zásluha na Ondrušovom básnickom znovuustanovení, z ktorého sa dnes pri takýchto príležitostiach tešíme.

Súborné dielo Jána Ondruša dokladá, ako veľmi dnes takéto poňatie básnického výrazu chýba. Nik po ňom už tak hĺbkovo nenarábal s rečou, vari iba Marián Kubica, najvýraznejší a naostatok posledný Ondrušov pokračovateľ. Žiaľ, Kubica si prednedávnom siahol na život, čím sa zase raz veľmi prudko znížil počet básnikov na Slovensku, a zároveň sa zrejme nadlho uzatvorila aj táto línia.