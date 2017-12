V týchto dňoch môžete Katarínu Koščovú vidieť v niektorom z ôsmich slovenských miest po boku známych českých muzikantov.

20. apr 2012 o 11:12 Oliver Rehák

V týchto dňoch ju môžete vidieť v niektorom z ôsmich slovenských miest po boku známych českých muzikantov. Turné má výstižný názov 30 rokov Nerezu + Katka Koščová. Navonok to vyzerá ako nepravdepodobné spojenie: naša prvá víťazka SuperStar spieva folkdžezové pesničky skupiny, ktorá hrávala pre úplne inú generáciu. Nevzniklo to však náhodou.

„Na hudbe Nerezu som vyrastala. Viedli ma k tomu rodičia, bola som skautka, chodili sme do lesa a spievali si pesničky ich, Nohavicu, Plíhala. Vlani nás s Nerezom dal dokopy organizátor Fest Dobré Bohunice, ktorý vedel, že ich mám rada. Hrozne som sa bála, ale bolo nám spolu dobre a keď potom ešte prišli do Prešova a znovu ma vytiahli na pódium, začali sme sa baviť o tomto turné,“ spomína Katarína Koščová.

Ona sama sa prvýkrát zviditeľnila v televíznej súťaži Slovensko hľadá SuperStar. V roku 2005 sa stala jej prvou víťazkou, no potom sa na rozdiel od ostatných kolegov zo šoubiznisu vytratila. Kam sa posunula, ukázala na obrazovke nedávno. V relácii Legendy popu venovanej Marike Gombitovej sa zaujímavo pohrala s pesničkou Šaty z muzikálu Neberte nám princeznú.

„Išli sme do toho preto, lebo to bolo celé naživo a mohli sme si urobiť pesničku po svojom. Aj keď to nebola naša vlastná tvorba, mohli sme ukázať, ako Šaty cítime my. Obliekli sme si tú pesničku presne tak, ako zvykneme hrať,“ hovorí speváčka o vydarenej coververzii.

Podobné pesničkárstvo s prvkami džezu a šansónu nájdete aj na jej dvoch sólových albumoch Nebotrasenie a Uspávanky, ktoré vyšli na značke Slnko records.

SuperStar berie ako zaujímavú skúsenosť, dnes ju najviac zaujíma vlastná tvorba, ktorá nemá s komerčným popom nič spoločné. Možnosť spievať pesničky jej obľúbenej Zuzany Navarovej, ktorá v roku 2004 predčasne zomrela, však berie ako veľkú česť a teší sa, že prvé koncerty dopadli úspešne. Ale po tomto turné už má vlastné plány: „Chcem sa venovať skôr autorským veciam. Trochu som sa totiž zasekla, posledný album vyšiel pred tromi rokmi,“ priznáva. „Preto odlietam preč na výlet. Sama, vyslovene si musím vyčistiť hlavu a veľa písať. Teraz mám vyslovene chuť na autorské pesničky, uvidíme, či to vyjde,“ tvrdí Katarína Koščová.