Hudba Sinéad O'Connor sa nemení, ona áno

Po štvrťstoročí na scéne sa zdá akoby sa írska hudobníčka konečne zmierila sama so sebou.

20. apr 2012 o 18:38 Oliver Rehák

Tento album dobre vystihujú aj dva obaly – pod papierovým, na ktorom je zrelá žena je plastový s obrazom malého dievčaťa.(Zdroj: ONE LITTLE INDIAN/WEGART)

How About I Be Me (And You Be You) je jeden z najlepších albumov Sinéad O'Connor.



Už od detstva ju väčšina ľudí nechápala a ona zase nechápala ich. Pre niektorých bola iba rebelantkou, ktorá chce za každú cenu provokovať, pre iných skôr silná osobnosť, ktorá nepatrí do šoubiznisu. Deviaty štúdiový album potvrdzuje to druhé a zároveň dokazuje, že Sinéad O'Connor je stále zaujímavou speváčkou aj autorkou.

Viac vzťahy než viera

Nie je to comeback, tým bol skôr dvojalbum Theology (2007), ktorý prišiel po nahrávkach írskych tradicionálov Sean-Nós Nua (2002) a coververziách regae hitov Throw Your Arms (2005). Aktuálny album How About I Be Me (and You Be You?) je však podľa väčšiny kritikov najvydarenejšou nahrávkou írskej pesničkárky za posledných desať rokov.

Sineád zakotvila v rovnakom vydavateľstve ako Björk a bez tlaku očakávania miliónových predajov si robí svoju hudbu. Tá sa rokmi veľmi nemení, stále sú jej základom gitarové pesničky. „Okamžité“ hity ako kedysi Mandinka alebo Nothing Compares 2 U na novinke nie sú, ale je to vyrovnaná kolekcia desiatich pesničiek zrelej ženy, ktorá ponúka rôzne témy.

Je to viac album o vzťahoch než o náboženstve a viere ako bol Theology. Rozbieha ho roztancovaný svadobný popevok, aký by mohol zložiť Paul Simon, pokračuje krásnou baladou Reason With Me o partnerstve s narkomanom, ktorý si už nechce ničiť život.

Napriek úvodnej zvonkohre a pomalému tempu sa z Old Lady vykľuje svižná gitarovka, v ktorej sa svojsky (ako inak) spieva o láske: „Keď jedného dňa povieš To je moje dievča/ najšťastnejšie slová na svete/ musím sa smiať ako blázon/ Nebuď taký seriózny,“ a speváčka roztopašne do toho opakuje ha-ha-ha-ha.

Sinéad zjavne prežíva dobré obdobie. Srší z nej chuť do hudby, so svetom, svojimi traumami a démonmi už nezápasí – naučila sa s nimi žiť. „Slnko vykukuje na oblohe/ tam, kde bývalo sivo/ vlk sa žení/ a nikdy znovu nebude plakať,“ vyspevuje si a uveríte jej, lebo v tom cítiť radosť aj nadhľad.

Šťavy má stále dosť

Aj keď najvyššie polohy už nevyspieva a jej hlas už nepôsobí tak uhrančivo ako kedysi, stále je v ňom veľká sila – keď sa v refréne jednej z najlepších nových pesničiek Take Off Your Shoes poriadne oprie a dvakrát skríkne „Dochádza ti šťava!“ mrazí z toho.

Elektrizujúca je aj jediná prevzatá skladba – Queen of Denmark. Z klavírnej balady, ktorú predvlani na svojom sólovom albume vytiahol John Grant zo skupiny The Czars, spravila svoju vlastnú skladbu. Je to v podstate nový originál: „Chcela som zmeniť svet/ no nevedela som si ani vymeniť spodnú bielizeň,“ začína v nízkej polohe, aby v refréne energicky vybuchla: „Prečo nepovieš iným, že sú sebeckí?/ Uplakaný zbabelec a patetický...“

Dnes 45­-ročná hudobníčka mala komplikované detstvo, štyrikrát sa vydávala a okrem hudby dlho rovnako priťahovala aj škandálmi. Horúcu írsku krv nezaprie ani ako zrelá žena, len názory už vie formulovať menej kontroverznejšie.

Pesničkou, ktorá ju dnes asi najviac vystihuje, je záverečná V.I.P. S hymnickou melódiou líči prázdnotu sveta celebrít a prejde do modlitby. Keď ju došepká, vypadne z nej „Oh, yeah!“ Producent, jej prvý manžel John Reynolds, sa zasmeje a ona sa s dievčenskou hravosťou pridá.