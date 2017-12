Nové knihy

Jana Beňová: Preč! Preč!, Farley Mowat: Nehaňte vlka!, Agatha Christie: Vražda na golfovom ihrisku, Juraj Šebo: O socialismu s láskou.

23. apr 2012 o 0:00 Alexander Balogh

Jana Beňová: Preč! Preč!

Marenčin PT

"Keď spolu žijú dvaja asociáli, a jeden z nich je básnik a druhý prozaik, je jasné, že komunikácia so svetom ostane na prozaikovi. Básnici stoja vždy najvyššie. Prozaici im musia slúžiť," píše Beňová v novej knihe. Autorka určite nepatrí medzi asociálov, ale ako dvojdomá spisovateľka vie svoje o vlastnostiach básnikov i prozaikov. Vydala tri zbierky básní a potom prešla k próze, naposledy to bol úspešný Plán odprevádzania, a teraz ponúka útvar zvaný román/báseň. O tom, že základom tvorivého života je blicovanie. Ale aj o inom.

Farley Mowat: Nehaňte vlka!

Inaque.sk

Dnes sa to zdá neuveriteľné, že pred pár storočiami žili človek, presnejšie človek-lovec s vlkom v akejsi symbióze, ktorá bola na osoh obom. Dnes je ich vzťah oveľa horší, o tom, čo si myslí vlk o človeku, veľa nevieme, ale všetci si uvedomujeme, že my, páni tvorstva, sme, ako hovorí autor knihy, úspešne vytesnili skutočného vlka zo svojho kolektívneho vedomia a nahradili ho vymyslenou predstavou, presýtenou zlými vlastnosťami. A tomu autorovi asi možno veriť, je to renomovaný biológ, ktorý štúdiu vlka venoval niekoľko rokov.

Agatha Christie: Vražda na golfovom ihrisku

Slovenský spisovateľ

Minimálne dve veci sú aj pri tejto knihe už vopred jasné, že Hercules Poirot s prísnym logickým úsudkom určite prípad vraždy na golfovom ihrisku nielen vyrieši, ale ho aj všetkým brilantne vysvetlí, a potom, že aj napriek tejto prvej istote to bude čítanie skvelé a napínavé. Samozrejme, aj tu, ako mnohokrát, pôjde o obrovské dedičstvo, a teda aj o pomerne zjavný motív a z toho vyplývajúci okruh podozrivých z radov príbuzenstva. V bohatej tvorbe Agathy Christie je toto dielo z roku 1923 len jej druhým románom.

Juraj Šebo: O socialismu s láskou

NOXI

Plodný slovenský autor, ktorý svojou netradičnou literatúrou faktu v niekoľkých knihách už pripomenul takmer všetky povojnové dekády, tentoraz vstúpil na český trh a svoje originálne spomienky doplnil aj pražskými reáliami. Napríklad o nápise Servít je vůl, ktorý sa pôvodne týkal istého prísneho profesora, no potom zľudovel a objavoval sa všade, pričom ho písali aj ľudia, ktorí už ani netušili, o čo ide. Až keď v roku 1968 podpísal profesor Servít vyhlásenie 2000 slov, začali sa objavovať nápisy Servít už není vůl.