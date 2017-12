Len škoda, že to nie je 3D

Bojová loď je film, na aké sa nechodí za novými myšlienkami, silnými emóciami či objavným príbehom. Ale oddýchnete si pri ňom dokonale.

23. apr 2012 o 0:00 Miloš Ščepka

Scenár je zlátanina. Ale s režisérskou rutinou a veľkým rozpočtom funguje.

Po sérii filmov, inšpirovaných komiksovými hrdinami, hračkami a atrakciami zo zábavných parkov, prichádza akčný veľkofilm, ktorý tvrdí, že ho inšpirovala tradičná detská hra Lodičky. A hoci tu je vtipne použitý i tento motív, Bojová loď je najmä veľký sumár všetkého, čo zatiaľ vzniklo v zábavnej fantastike.

Všetko tu už bolo

Do jediného plánu – vizuálnej atraktívnosti – producenti investovali vyše 200 miliónov dolárov.

Vedci vyslali signál smerom k planéte, kde by mohli byť podmienky na život. Mimozemšťania však prídu na návštevu v čase veľkého námorného cvičenia. Nadobudnú pocit, že sú v ohrození a začnú sa brániť.

Hlavný hrdina Alex Hopper (Taylor Kitsch) je sympatický blázon, ktorý sa po získaní skúseností zmení na zrelého muža a skvelého veliteľa. Jeho Samantha (Brooklyn Decker) je dcéra admirála Shana (Liam Neeson). Nechýba fešná kamarátska dôstojníčka (herecký debut speváčky Rihanny), bláznivý vedátor ani mohutný vojnový invalid s protézami namiesto nôh. A ešte nesmieme zabudnúť na skupinu veteránov.

Oddych nadovšetko

Uzavretím silového poľa sa film z veľkolepej vizuálnej atrakcie mení na komornejšiu záležitosť, no nie zasa až takú komornú, že by sa k slovu dostali charaktery či myšlienky. Rovnica je prostá: ubližujú nám – zlikvidujeme ich.

Scenár bratov Ericha a Jona Hoeberovcov je skrátka hlúpou zlátaninou. No v réžii remeselne zdatného rutinéra Petra Berga funguje! Celok drží pohromade, je konzistentne infantilný. Nechýba mu však presná dávka nadhľadu a sebairónie. Dosť silná na to, aby sfunkčnila klišé a prekryla chyby, ale nie je zasa až taká intenzívna, že by z filmu robila paródiu a bránila divákovi, aby sa vžil do príbehu. Berg dokázal spojiť nadhľad i s patetizmom, takže ak sa publikum v najvypätejších chvíľach smeje, nesmeje sa proti filmu, ale s ním.

Diváci tohto typu sa sústreďujú na rozprávačské majstrovstvo, ktoré dokáže spraviť sviežou, zaujímavou a zábavnou aj otrepanú rozprávku tak, že pohrúžení do deja úplne zabudnú na svoje každodenné problémy a po dvoch hodinách opúšťajú kinosálu dokonale odpočinutí.

Jediné, čo z tohto uhla pohľadu možno Bojovej lodi vyčítať je, že ju nenakrútili v 3D.