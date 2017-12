Cannes 2012: Nič lepšie tento rok nebolo

Festival v Cannes uzatvára program 65. ročníka, oslávia ho s ním viaceré filmové hviezdy.

23. apr 2012 o 17:13 Kristína Kúdelová

Keď sa tvorí program festivalu v Cannes, treba prijímať priateľské telefonáty, hádať sa s vplyvnými producentmi a diplomaticky písať zamietavé listy.

Pár týždňov pred ohlásením programu je umelecký riaditeľ festivalu v Cannes pod veľkým tlakom. Producenti, agenti a vplyvní filmári vyvolávajú a snažia sa ovplyvniť zloženie hlavnej súťaže. Je napríklad známe, že keď v roku 1997 chcelo vedenie festivalu otvoriť program Piatym elementom, Luc Besson súhlasil pod podmienkou, že do hlavnej súťaže sa dostane režisérsky debut Garyho Oldmana Nil by Mouth, ktorý on produkoval.

Vedenie festivalu musí byť zmierené s tým, že k jeho práci patrí aj diplomatické písanie zamietavých listov, adresovaných veľkým producentským spoločnostiam, aj chlácholenie sklamaných režisérov, ktorí mali kedysi na festivale úspech, ale ich nový film už nie je taký vydarený.

Súčasný prezident festivalu a niekdajší umelecký riaditeľ Gilles Jacob v knižke La vie passera comme un reve (Život preletí ako sen) otvorene píše o tom, že pokusy zasiahnuť do jeho rozhodovania sa často tvárili ako priateľské konverzácie, ale zvykli sa končiť napätím a hádkou. Niekedy musel festival tlaku biznisu podľahnúť, Jacob však väčšinou argumentoval rovnakou vetou: „Filmy sa najlepšie obhája samy.“

Dostal niekto výpoveď?

Tento rok bude 65. ročník festivalu a médiá boli zvedavé, ako to v Cannes oslávia. Už asi pred mesiacom sa začalo šíriť zloženie súťaže. Súčasný umelecký riaditeľ Thierry Frémaux ho rázne dementoval a odvolával sa na posvätnú mlčanlivosť vo firemnej kultúre.

Nakoniec možno niekto dostal za únik informácií aj výpoveď, lebo oficiálny zoznam súťažných filmov sa so zverejnenými predpoveďami dosť zhoduje. Do Cannes sa vrátia David Cronenberg, Walter Salles, Ulrich Seidl, Carlos Reygadas, Jacques Audiard, Mateo Garrone aj štyria bývalí víťazi Zlatej palmy Michael Haneke, Cristian Mungiu, Abbas Kiarostami a Ken Loach.

Spomedzi trojice festivalov Cannes, Berlín a Benátky sa festival v Cannes javí ako najnablýskanejší, zameraný na veľké a populárne režisérske mená. Sám však hrdo považuje za svoju úlohu vyhľadávať talenty a predstavovať začínajúcich filmárov z rôznych krajín, ako bol napríklad Rumun Cristian Mungiu, ktorý v roku 2007 zvíťazil so svojím druhým filmom 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni.

V podstate žiadny debutant tento rok v súťaži nie je a v kinosále bude počuť najmä angličtinu. A americké koprodukcie prinesú herecké hviezdy. Brad Pitt hrá vo filme Andrewa Dominica Killing Them Softly, Nicole Kidman v Paperboy od Leeho Danielsa, Sam Riley, Kirsten Dunst a Kristen Stewart v On The Road Waltera Sallesa, Bruce Willis a Bill Murray v otváracom filme Wesa Andersona Moonrise Kingdom.

Nemožná úloha

Gilles Jacob hovorí, že hoci sa ročne do Cannes ponúkajú až tisícky filmov, nie je ľahké vytvoriť kvalitný program. „Objavovať filmy, prekvapovať nimi a očarovať je už takmer nemožné,“ píše vo svojej knihe. „Aby človek pri výbere filmov nebol posadnutý úlohou dodržať rôznosť žánrov, nálad, talentov a geografickú rozmanitosť, na to nestačí byť profesionálom. Na to treba vášeň a cítiť radosť.“

Keď bude súťaž kompletná (stále môže pribudnúť nejaký film, tak ako vlani do nej na poslednú chvíľu vstúpil The Artist), musí ešte vedenie festivalu dúfať, že výber filmov sa bude páčiť aj porote. V roku 1991 bol predsedom poroty Roman Polanski a vždy, keď stretol riaditeľa festivalu, provokačne sa ho pýtal: „Naozaj ste nič lepšie nemali?“ A hoci je zvykom rozdeliť ceny medzi viacero filmov, Polanski si presadil, aby tri hlavné ceny získal Barton Fink bratov Coenovcov.

Tohtoročný festival sa začne 16. mája. Predsedom poroty bude taliansky režisér Nani Moretti. Vlani súťažil s filmom Habemus Papam, v roku 2001 zaslúžene vyhral s drámou Synova izba.