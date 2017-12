Elektronický punk opäť na Slovensku

Britskú skupinu The Prodigy u nás v piatok čaká štvrtý koncert.

24. apr 2012 o 0:00 Michal Durdovanský

BRATISLAVA. The Prodigy boli odjakživa kapela, ktorá spájala ľudí s rôznymi hudobnými preferenciami. Na druhom albume Music For Jilted Generation z roku 1994 svoj hardcore breakbeat obohatili o zvuk elektrických gitár, sprehľadnili aranžmány skladieb a inštrumentálne pasáže ustupovali heslovitému spevu a rapu. Stali sa tak stráviteľnými aj pre publikum, ktoré by inak tanečnú a elektronickú scénu veľmi nesledovalo.

Do hudobnej histórie sa štvorica najvýraznejšie zapísala v roku 1997, keď vydala album The Fat Of The Land. Z neho pochádzajú najznámejšie hity Breathe a Firestarter. Kým prvý menovaný sa zákerne šíri na pomedzí drum’n’bassu, rapu a metalu, Firestarter predstavuje frontálny útok na poslucháča s maniakálnym prejavom jedného z dvojice spevákov Keitha Flinta.

video //www.youtube.com/embed/wmin5WkOuPw

Na úspechu skupiny sa podpísali aj sugestívne videoklipy, ktoré sú neraz na hranici vysielateľnosti. Najďalej zašiel ten ku skladbe Smack My Bitch Up, ktorý ukazuje poriadne bujarý večer z pohľadu prvej osoby. Klip od švédskeho režiséra Jonasa Akerlunda bol vylúčený z dennej rotácie na hudobnej stanici MTV a pre údajnú propagáciu nenávisti k ženám prišli členovia skupiny do hádky s rapermi Beastie Boys na festivale Reading.

Po dlhšej odmlke prišiel v roku 2004 trochu rozpačitý comebackový album Always Outnumbered, Never Outgunned. The Prodigy odvtedy fungujú ako trio, bez tanečníka Leeroya Thornhilla. Zatiaľ posledný album nesie názov Invaders Must Die (2009).

Skupina mala u nás premiéru na festivale Pohoda, kde si zahrala v roku 2005. Potom prišla ešte dvakrát. Ďalší koncert uvidíte v piatok v bratislavskom NTC.