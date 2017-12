Šťavnatá štvrťka Beatles

Bývalý bubeník slávnej skupiny sa pripomína nahrávkou Ringo 2012.

24. apr 2012 o 0:00 Pavel Malovič

Ringo Starr už pracuje len vtedy, keď ho to baví alebo sa mu chce. A to je dobre.

Podceňovaný člen Beatles stále ponúka milé platne, ktoré pripomínajú míľniky starých dekád v hudbe.

Legendárny bubeník The Beatles Richard Starkey známy skôr pod umeleckým menom Ringo Starr sa po rozpade domovskej skupiny (1970) nepravidelne venuje sólovej filmovej aj hudobnej dráhe. Aj po päťdesiatich rokoch kariéry dobre zabaví a dáva podnet na šťavnaté spomienky.

Ide o dobrú náladu

V nahrávke Ringo 2012 ide viac ako o hudobné hody – ide o dobrú náladu. Ringo zostal nezmeneným originálom a typické „nádchové tremolo“, zmnožené vokálne linky aj prejav v pesničkách s rozsahom neprevyšujúcim oktávu sú natoľko okúzľujúce, že jeho hviezdni spoluhráči (Charlie Haden, Edgar Winter alebo Joe Walsh) sa môžu roztrhať, ale na Ringovu insitnú charizmu nemajú. Skôr ju len kultivovane v deviatich piesňach dopĺňajú.

Počujeme tu nedocenenú reggae hitovku Wings (z albumu Ringo, 1973), jednu z najznámejších pesničiek rokenrolového klasika Buddy Hollyho Think It Over, slávny hit Lonnieho Donegana zo skifflovej vlny Rock Island Line, ale aj roztomilé pesničky z Ringovho vrecka. Trocha obligátne je posolstvo o mieri, láske a šťastí (Anthem) aj o radosti zo života (Wonderful), pekne spevnú spomienku na detstvo prináša Other Side Of Liverpool. Z každého tónu je cítiť pôžitok z tvorivej hry.

Najlepší vo svojom štýle

Starr siahol vo svojej sólovej kariére doteraz na špičku hitparád okrem sólových hitov veľmi úspešne najmä nahrávkou Ringo (1973) alebo prekvapil albumom Vertical Man (1998) s hosťami ako Ozzy Osbourne či Alanis Morisette. V ostatných troch rokoch tak potešil dvomi kúzelnými platňami Liverpool 8 a Y Not. Pracuje len vtedy, keď ho to baví alebo sa mu chce.

Začínal v populárnej liverpoolskej kapele Rory Storm’s Hurricanes a po príchode k Beatles (1962), kde za bicími nahradil Pete Besta, sa stal dôležitým tmeliacim článkom – hráčsky aj ľudsky.

Jeho svojrázny, swingom oddojčený, hoci jednoduchý štýl hry (I am the best in my style) ideálne zapasoval k naturelu zvyšnej trojice a empatický prístup spojený s nekonfliktne absurdným humorom ho priam predurčoval k úlohe kamaráta všetkých.

Málokto si spomenie, že jeho kultová hláška dala názov filmu A Hard Day’s Night, že na prvom americkom turné kapely bol najväčšou hviezdou práve on a výrazný herecký výkon vo filme Help! mu naštartoval priateľstvo s Petrom Sellersom aj filmovú kariéru, počas ktorej sa zoznámil s druhou a doterajšou partnerkou Barbarou Bach.

Spolu s ňou zišiel až na alkoholicko-drogové dno a následne sa (zasa spolu) vyhrabali z plytkých 80. rokov, aby Barbara začala svoj koncept protidrogovej osvety a Ringo nahrávanie nových platní s opakovanými turné, sprevádzaný obmieňanou kapelou ostrieľaných starých hviezd.