Krátko zo sveta

Lososy sa objavia v Jemene, Sinead O’Connor sa neukáže v Severnej Amerike

24. apr 2012 o 16:56 Kristína Kúdelová, kk

Vo Veľkej Británii sa v kinách práve stala hitom komédia Lososy v Jemene s Ewanom McGregorom a Emily Blunt. Hlavní hrdinovia v nej majú na starosti čudný projekt britskej vlády, vytvoriť v Jemene rieku s lososmi, nakoniec je však dôležitejšia ich romanca. Film Lasseho Hallströma britskí kritici veľmi nepochválili. Do našich kín príde koncom mája. Na stránke československej filmovej databázy je zatiaľ len jeden komentár diváka, z ktorého citujeme: „McGregor je v úlohe uzavretého chladného úradníka s ľahkým autizmom opäť dokonalý, Blunt neprekáža.“

video //www.youtube.com/embed/JSYuTFK8Eas

Sinead O'Connor zrušila svoje turné po Severnej Amerike. V marci vydala album How about I Be Me (And You Be You)?, ale predtým sa psychicky zrútila a doteraz sa nepozbierala, píše Guardian. Zrušiť turné a vzdialiť sa od svetiel šoubiznisu jej odporučil lekár. Sinead vysvetlila svoj stav fanúšikom na Twiteri a vzápätí zrušila svoje konto aj webovú stránku.

Russell Crowe bude hrať pravdepodobne hlavnú úlohu v biblickom príbehu Noe, ktorú chystá režisér Darren Aronofsky. Crowe tvrdí, že sa cíti „veľmi poctený, že si ho vybral práve tento režisér a nevie sa dočkať nakrúcania“ a Aronofsky „sa zasa teší, že bude mať v tíme Russella Crowa,“ píše BBC. Aronofsky bol vlani nominovaný na Oscara za Čiernu labuť, Crowe už Oscara vyhral za hlavnú úlohu v historickej dráme Gladiator. Noe by mal byť hotový v roku 2014.

Napriek predpovediam lekárov sa zdravotný stav Robina Gibba z Bee Gees nečakane zlepšil. Spevákovi diagnostikovali rakovinu a po komplikáciách s pneumóniou ho uviedli do umelého spánku. Lekári koncom minulého týždňa upozornili jeho rodinu, že sa blíži koniec. Gibb sa však po prebudení cíti dobre a má chuť ísť domov. BBC píše, že sa prebudil pri tom, ako znela skladba Titanic Requiem, ktorú pred pár týždňami zložil so svojím synom Robinom – Johnom. Lekári hovoria, že „má nevídanú železnú vôľu“.

Borat sa dočkal uznania. Film, v ktorom hrá hlavnú úlohu britský komik Sacha Baron Cohen, mal premiéru v roku 2006. V Kazachstane ho zakázali, pretože Borat cestujúci po USA je vyobrazený ako prostý kazašský novinár bez chochmesu. Denník Libération píše, že pondelok minister zahraničných vecí priznal: „Po filme stúpol počet udelených víz do Kazachstanu desaťnásobne. Medzitým Cohen nachystal novú komédiu Diktátor, od 17. mája bude v našich kinách.“