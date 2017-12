Bol to nový originál, nie zlá kópia

Niektoré speváčky majú zaujímavý hlas, iné skvelé techniku alebo výraz. Katarína Koščová už má takmer všetko. V týchto dňoch spolu s výbornými muzikantmi vypredala sedem večerov po slovenských mestách.

24. apr 2012 o 17:56 Oliver Rehák

Katarína Koščová zvládla aj pesničky skupiny Nerez a chystá nový vlastný album.

Hrávať či nehrávať staré hity s novými spevákmi? Večná téma. Niekedy je lepšie to prvé, no častejšie to zvykne dopadnúť rozpačito alebo fiaskom. Do zoznamu vydarených prípadov pribudla Katarína Koščová, ktorá si trúfla spievať pesničky kultovej českej skupiny Nerez. Teda presnejšie povedané - skvele sa zhostila pôvodných partov Zuzany Navarovej.

S rešpektom aj svojsky

Nerez vznikol pred tridsiatimi rokmi, keď ešte nebola na svete. Keď však spolu stoja na pódiu, generačný rozdiel príliš nevnímate. Hlasy im dokonale ladia, na pódiu sa pozorne počúvajú a povzbudzujú, vtipkujú, zjavne si sadli hudobne aj ľudsky. Za ich spojením nie je nič umelé – tie pesničky mladá speváčka počúvala od detstva a podobnú hudbu, ktorá mieša folk, džez a blues začala robiť aj sama, keď sa skončil cirkus po jej víťazstve v prvej televíznej SuperStar.

Samozrejme, takú výraznú osobnosť, ako bola Zuzana Navarová, nahradiť nejde. Katarína Koščová to správne pochopila a urobila najlepšie, čo mohla – pristúpila k tým pesničkám po svojom a zároveň s rešpektom k originálom. Kto neveril, že sa to môže skončiť dobre, mýlil sa a spravil chybu, keď zostal doma.

video //www.youtube.com/embed/HjQn_IdR5Y8

Zafungovalo to už v „nerezovkách“, z ktorých najvýraznejšie vyzneli svižnejšie Kočky a originálne klenutá Do posledního dechu. A keď mladá speváčka v prídavku vytiahla sólovú skladbu Zuzany Navarovej Andělská, dojala aj dvojicu zakladajúcich členov Nerezu. Z pôvodne gitarovej pesničky sa stala krásna klavírna balada, keď ju dospievala, Vít Sázavský ju s bozkom objal a Zdeněk Vřešťál tlieskal rovnako úprimne ako takmer každý vo vypredanej sále.

Bol to už nový originál, nie nejaká nepodarená kópia. „Ona opravdu umí zpívat a umí česky,“ pochválil ju Zdeněk Vřešťál. Pár zámien slovíčok v pôvodných textoch muzikálne zakryla.

video //www.youtube.com/embed/FdrFI6UKedQ

Zabudnite na SuperStar

Okrem skvelých trojhlasov znel celý večer z pódia aj krištáľovo čistý zvuk nástrojov, nadčasovosť pesničiek Nerezu ešte zvýraznil virtuózny basgitarista Filip Benešovský a v najlepšom slova zmysle nenápadný bubeník Jiří Krhut. „Přicházíme k vám s nabídkou kvalitního textu,“ vyhlásila dvojica otcov-zakladateľov kapely na úvod a podobne výrokmi zásobovala publikum po celý večer.

Okrem spoločných nerezoviek mal každý vlastný blok. U Sázavského s Vřešťálom bolo jasné, že ho zvládnu bez problémov, čakalo sa, ako vyznie minikoncert Katky Koščovej. Mnohí ľudia stále nevedia, že s klaviristom Danom Špinerom je dokonale zohratá a akú hudbu dnes vlastne robí.

Spozorneli už pri spojení dvoch ľudoviek z východného Slovenska, vzápätí prišlo nemenej zaujímavé blues. Po balade Štedrý večer, ktorej text napísal Michal Horáček a vyjde na jeho albume Český kalendář, už bolo všetkým jasné, že po Jane Kirschner dorastá ďalšia osobitá speváčka a zároveň aj autorka. Kto pozná jej doterajšie albumy Ešte sa nepoznáme (2005), Naboso (2006), ale najmä Nebotrasenie (2009), už to vie dávnejšie.

Po záverečnom koncerte turné, ktorý je dnes v Bánovciach nad Bebravou, si Katarína Koščová chce dať pauzu a začať robiť nové veci. Rozbehnuté to má veľmi nádejne.