Filmové premiéry

25. apr 2012 o 16:25 (aš)

Šťastlivec (USA 2012), The Lucky One, 101 minút

Scenár: Will Fetters. Réžia: Scott Hicks. Kamera: Alar Kivilo. Strih: Scott Gray. Hudba: Mark Isham, Hal Lindes. Účinkujú: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner, Adam LeFevre, Russell Durham Comegys, Sharon Morris, Ann McKenzie, Kendal Tuttle, Cameron Banfield Thomas Stewart, Joe Chrest a ďalší.

Režisér Scott Hicks, rodák z Ugandy, tvorca filmov Žiara, Sneh padá na cédre, Srdce v Atlantíde a Korenie lásky nakrútil adaptáciu románu Nicholasa Sparksa The Lucky One. Podľa Sparksa vznikli už filmy Zápisník jednej lásky, Správa vo fľaši a najmä tematický veľmi podobný Milý John. Zack Efron v hlavnej úlohe romantickej drámy hrá vojenského veterána, ktorý sa po návrate z tretej misie v Iraku rozhodne bojovať o lásku vysnívanej ženy Beth (Taylor Schilling). Neprekáža mu ani to, že ju pozná iba z fotografie.

Foto: Continental film

Post Mortem (Čile-Nemecko-Mexiko 2010), Post Mortem, 98 minút

Scenár a réžia: Pablo Larraín. Kamera: Sergio Armstrong. Strih: Andrea Chignoli. Hudba: Juan Cristóbal Meza. Účinkujú: Alfredo Castro, Antonia Zegers, Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Jaime Vadell, Santiago Graffigna, Ernesto Malbran, Steve Nave, Aldo Parodi, Marcial Tagle a ďalší.

Čílsky scenárista a režisér Pablo Larraín slávil v roku 2010 na rôznych svetových fórach úspechy so svojím druhým celovečerným hraným filmom, historickou drámou Post Mortem, situovanou do Santiaga de Chile počas Pinochetovho prevratu v roku 1973. Zakríknutý samotársky Mario (Alfred Castro) sa živí ako asistent v márnici. Viac ako o politiku sa zaujíma o starnúcu tanečnicu Nancy (Antonia Zegers). Vrtkavé hry náhod a osudu však Maria zatiahnu do politického diania viac, ako by sa dalo čakať. Film mal premiéru na benátskom festivale a získal ceny z festivalov v Havane, Los Angeles a Cartagene.

Foto: ASFK

Piráti: Spolok babrákov (Veľká Británia-USA 2012), The Pirates! Band of Misfits, 88 minút

Scenár: Gideon Defoe. Réžia: Peter Lord, Jeff Newitt. Kamera: Frank Passingham.. Hudba: Theodore Shapiro. Výtvarník: Matt Perry.V pôvodnom znení účinkujú: Hugh Grant, Brendan Gleeson, Salma Hayek, Martin Freeman, David Tennant, Imelda Staunton a ďalší. Český dabing: Ivan Trojan, Eliška Balzerová, Martin Dejdar, Ondřej Brzobohatý, Petr Rychlý, René Slováčková, Lumír Olšovský a ďalší.

Peter Lord a Jeff Newitt z britských štúdií Aardman (Wallace a Gromit, Slepačí úlet) nakrútili animovanú paródiu na pirátske dobrodružstvá podľa knižky Gideona Defoa, ktorý ju sám spracoval do podoby scenára. Pirátsky kapitán menom Pirátsky Kapitán (Hugh Grant) chce získať prestížny titul Pirát roka. Konkurencia je však veľká, a tak vytiahne do boja proti svojmu odvekému rivalovi Čiernemu Bellamymu, ba vydáva sa aj na púť do samotného kráľovského Londýna, aby dokázal, že nezdolný optimizmus zvíťazí aj nad silou zdravého rozumu.

Foto: ITAFILM

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka (Česká republika 2012), 104 minút

Scenár a réžia: Jan Prušinovský. Kamera: Petr Bednář. Strih: Otakar Šenovský. Hudba: Vratislav Kydlíček, Jan Muchow. Účinkujú: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Jakub Kohák, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová a ďalší.

Na úspechy českého seriálu televízie Nova Okresní přebor u publika aj odbornej kritiky chce nadviazať hraný film pre kiná. Scenárista a režisér Jan Brušinovský (Soukromé pasti, František je děvkař) ho nakrútil ako prequel – odohráva sa teda pred seriálovým príbehom a jeho hlavnou postavou je legendami opradený tréner Josef Hnátek (Miroslav Krobot), ktorý už v seriáli vystupuje už len ako spomienka na nebožtíka. Sám Krobot nám o postave povedal: „Zasa hrám krásnu rolu takého magora, akí sú mi blízki, ktorý má tak veľmi rád futbal, až na to umrie.“ V Čechách si film hneď prvý týždeň po premiére prišlo pozrieť 116 159 divákov, ale ako pochodí na Slovensku, kde publikum seriál nepozná, je otázne.

Foto: Tatrafilm

Kým spíš (Španielsko 2011), Mientras duermes, 102 minút

Scenár: Alberto Marini. Réžia: Jaume Balagueró. Kamera: Pablo Rosso. Strih: Guillermo de la Cal. Hudba: Lucas Vidal. Účinkujú: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Carlos Lasarte, Iris Almeida, Petra Martínez, Pep Tosar, Carlos Tasarte, Tony Corvillo a ďalší.

Španielsko potvrdzuje svoje postavenie európskej veľmoci filmových hororov snímkou režiséra Jaume Ballaguera (Nepremožiteľné zlo, [Rec], [Rec]2), odmenenou šiestimi cenami Gaudí. Luis Tosar hrá vrátnika z bytového domu v Barcelone Césara. Pretože dôverne pozná všetkých nájomníkov, ich zvyky a denné programy, nie je preňho ťažké zabávať sa na nich, manipulovať nimi a týrať ich. Kritika však podotýka, že viac ako hororom je film inteligentnou, dobre nakrútenou i zahranou psychologickou drámou.

Foto: Film Europe

Havran (USA-Maďarsko-Španielsko 2012), The Raven, 111 minút

Scenár: Ben Livingston, Hannah Shakespeare. Réžia: James McTeigue. Kamera: Danny Ruhlmann. Strih: Niven Howie. Hudba: Lucas Vidal. Účinkujú: John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Pam Ferris, Kevin McNally, Brendan Coyle, Sergej Trifunović, Dave Legeno a ďalší.

V Belehrade a Budapešti nakrútil pôvodom austrálsky režisér James McTeigue (V ako Vendeta, Invázia, Ninja Assassin) mysteriózny thriller, ktorý napriek názvu nie je adaptáciou diela Edgar Allan Poa. Predstavuje nám slávneho básnika (John Cusack) v role nedobrovoľného pátrača, pomáhajúceho detektívovi Fieldsovi (Luke Evans) dolapiť páchateľa brutálnych vrážd, inšpirovaných jeho dielami. Lucas Vidal skomponoval hudbu aj k ďalšej aktuálnej premiére – španielskemu hororu Kým spíš.

Foto: Forum Film