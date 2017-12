Je to absurdné, Edgar Allan Poe prichádza z Budapešti

Film Havran mal byť pôvodne strašidelný, ale Johnovi Cusackovi nebude prekážať, ak sa na ňom budeme smiať.

25. apr 2012 o 16:57 Kristína Kúdelová, kk

Keby som neprijal túto úlohu, mohol by som ísť rovno do dôchodku, hovorí John Cusack.

John Cusack sa musel istý čas postiť a piť veľa kávy, aby bol chudý a vyzeral ako skutočne chudobný spisovateľ a alkoholik. Prečo to všetko? Dostal ponuku hrať Edgara Allena Poea v temnom trileri Havran, a nemal v úmysle ju neprijať. „Keby som takú úlohu neprijal, mohol by som ísť rovno na dôchodok,“ povedal Cusack v rozhovore pre agentúru Reuters. „Poe je taká bláznivá a excentrická postava, akú väčšinou dostávajú len populárnejší herci ako ja.“

Od štvrtku je Havran aj v našich kinách. Poe v ňom prežíva podobné psychadelické stavy ako niektoré jeho literárne postavy. Žiadne noviny už nechcú zverejňovať jeho knižné recenzie, naopak, ešte sa aj zjaví sériový vrah, ktorý sa inšpiroval vraždami z jeho diel, a uniesol mu ženu. Je to hrozná situácia, ale Poe má aspoň šancu spracovať skutočne dobrú románovú tému.

„Nebude mi prekážať, ak sa vám tento film bude zdať smiešny,“ povedal Cusack pre denník Guardian. „Pôvodným úmyslom zrejme bolo, aby bol strašidelný, ale uznávam, že som túto úlohu prijal aj pre čierny humor, ktorý som mal u Poea vždy rád.“

Príbeh filmu sa odohráva v Baltimore, kde v roku 1849 našli Poea mŕtveho na ulici v dezolátnom stave, zrejme spôsobenom alkoholom. Nakrúcalo sa však v Belehrade a Budapešti, čo Podľa Cusacka skvelo vyhovovalo temnosti príbehu.

„K Havranovi by sa ešte mohol nakrútiť prequel,“ hovorí Cusack, „mne by sa páčila adaptácia Poeho ešte temnejších a absurdnejších príbehov, ale to jednoducho nie je materiál pre veľkofilmy.“