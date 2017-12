Znovu prídu Elton John aj Bryan Adams

Hoci je dosť známych mien, ktoré na Slovensku ešte nikdy nehrali, niektoré tu koncertovali už viackrát. Načo je to dobré?

25. apr 2012 o 17:19 Oliver Rehák

V lete okrem Eltona Johna uvidíme aj Bryana Adamsa.

Slovenskí promotéri majú na pár výnimiek špeciálnu slabosť – pre niekoľko hudobníkov. Potvrdzuje to najnovšie meno, ktoré zverejnili. Slávneho kanadského rockera Bryana Adamsa uvidíme 28. júna v bratislavskom NTC. Lístky sa už začali predávať, za tie najlacnejšie dáte 49 eur.

Adams príde už po tretíkrát. Toľko koncertov tu odohral napríklad aj Sting – ale vždy to bol trochu iný večer, lebo medzitým vydal päť dosť odlišných albumov. Aj opakované návraty Leonarda Cohena, Depeche Mode či Duran Duran sú v poriadku, tiež medzitým vydali nové nahrávky a majú u nás silné fankluby.

Načo sem však znovu voziť Eltona Johna (10. júl, štadión Ondreja Nepelu v Bratislave) alebo Bryana Adamsa? Britský spevák tu už hral zadarmo, v roku 2005 na imidžovej akcii mobilného operátora, jeho kanadský kolega bol okrem Bratislavy (2003) aj v Košiciach (2006).

Práve pri Adamsovi je to zvláštne, lebo podľa organizátorov jeho tretí koncert nebude nič špeciálne, len prierez jeho kariérou. Pred deviatimi rokmi to bolo úplne v poriadku, rovnako o tri roky neskôr (lebo to bolo v inom meste).

Škoda. Pritom napríklad v Prahe sa v lete vystriedajú muzikanti ako Bruce Springsteen, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers či Coldplay. Nik z nich u nás ešte nehral a na všetky koncerty sa chystá veľa fanúšikov zo Slovenska. Zaručene by sa k nim pridalo dosť ďalších, ktorí by zaplnili niektorú z bratislavských hál. Lenže sami fanúšikovia koncert nezorganizujú. Je to nepochopiteľný postoj našich promotérov, lebo pri žiadnom zo spomínaných mien by neriskovali.