Krátko z filmu: Chystajú Top Gun 2

26. apr 2012 o 17:10 kk, kul, sita

Do partie s Nannim Morettim

CANNES. Šéfom poroty v Cannes bude tento rok taliansky režisér Nanni Moretti. Sám vlani súťažil s filmom Habemus papam (na snímke) a v roku 2001 získal Zlatú palmu za Synovu izbu.

Spolu s ním budú rozhodovať herci Ewan McGregor, Diana Kruger, Hiam Abbas, Emmanuel Devos, režisér Alexander Payne, režisérka Andrea Arnold a návrhár Jean–Paul Gaultier.

Festival sa začne 16. mája, otvorí ho film Wesa Andersona Moonrise Kingdome. Okrem neho budú o Zlatú palmu súťažiť napríklad David Cronenberg, Walter Salles, Lee Daniels, Matteo Garrone, Ken Loach, Michael Haneke, Ulrich Seidl.

Chystajú Top Gun 2

BRATISLAVA. Paramount oznámil, že sa chystá pokračovanie akčného filmu Top Gun z roku 1986 s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. Povedal to predseda spoločnosti Adam Goodman v rozhovore pre magazín The Hollywood Reporter, keď sa ho pýtali na piaty diel série Mission: Impossible. „Najprv pravdepodobne urobíme sequel filmu Top Gun s Tomom Cruisom. Produkoval by ho Jerry Bruckheimer a Tony Scott by znovu režíroval.“

Vo filme Top Gun hral Tom Cruise (na snímke) mladého pilota amerických vzdušných síl Peta 'Mavericka' Mitchella, ktorý sa so svojím kolegom, navigátorom Nickom 'Goose' Bradshawom dostal do školy pre elitných vojenských pilotov Top Gun.

V centre príbehu je Maverickov vzťah s inštruktorkou Charlotte Blackwoodovou, jeho snahu byť čo najlepším pilotom či prekonávanie osobnej krízy po nehode pri skúšobnom lete. Vo filme hrali aj Val Kilmer, Tim Robbins, Tom Skerritt či Meg Ryan.

Ešte úspešnejšia bola jeho paródia Horúce strely.

Slováci na hranici

BRATISLAVA. Medzinárodná prehliadka Kino na hranici, ktorá sa túto sobotu zač〜ne v pohraničnom poľskom meste Cieszyn a v českom meste Český Těšín, uvedie 28 slovenských filmov.

V programe je retrospektíva filmov Štefana Uhera aj filmy Martina Šulíka, Dušana Hanáka a Daniely Rusnákovej. Najviac slovenských snímok je však v sekcii Nové filmy.

Slovensko v nej budú prezentovať Dom Zuzany Liovej, Marhuľový ostrov Petra Bebjaka, film Lidice Petra Nikolaeva, Lóve Jakuba Kronera, Nickyho rodina Mateja Mináča, Alois Nebel Tomáša Luňáka a Viditeľný svet Petra Krištúfka (na snímke).

Do sekcie Nové filmy zaradili organizátori prehliadky aj dokumenty Pavla Barabáša Pygmejovia - Deti džungle a Trou de Fer - Železná diera, aj krátke filmy Posledný autobus Martina Snopeka a Ivany Laučíkovej, Prach a ligot Michaely Čopíkovej a Blue Red DanielyKrajčovej.