Posledná šanca pozrieť si vízie Adolfa Frankla

Kto bol Adol Frankl

Adolf Frankl sa narodil 12. februára 1903 v Bratislave. V rokoch 1909 – 1921 navštevoval ľudovú školu, reálku a gymnázium. Maľovaniu sa venoval od detstva. Ešte pred vojnou absolvoval štúdium umenia a maľby na Škole umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave u profesorov Gustáva Mallého, Františka Reichentála, Ľudovíta Fullu a Josefa Vydru.

Popri tom bol karikaturistom a kresličom reklamných plagátov. V rokoch 1921 – 1941 začal pracovať v otcovom obchode na zariaďovanie interiérov. Oženil sa a založil si vlastnú firmu. Neskôr bol jeho majetok arizovaný. V období Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 sa na Slovensku šírilo prenasledovanie Židov a v septembri 1944 bol Adolf Frankl odvlečený najprv do slovenského koncentračného tábora v Seredi a neskôr do tábora smrti v Osvienčime (Auschwitz-Birkenau) v Poľsku.

Po oslobodení Červenou armádou v r. 1945 sa vrátil späť do Bratislavy, kde obnovil fungovanie obchodu s interiérovými doplnkami, najmä textilnými dekoráciami. So svojou rodinou emigroval v r.1949 do Viedne, kde Adolf Frankl dňa 18. augusta 1983 aj zomrel.

