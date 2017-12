Skupina The Band, kde hral ako bubeník, ukázala po psychedelickej vlne slávnejším kolegom cestu späť k tradičným nástrojom a pesničkám.

27. apr 2012 o 11:49 Oliver Rehák





Viete, ktorý hudobný film býva považovaný za najlepší? Neurobila ho žiadna slávna kapela ako Rolling Stones či Led Zeppelin, ale The Band. Volal sa The Last Waltz a bol to záznam jej rozlúčkového koncertu z roku 1976 v San Franciscu.

Keď sa o dve dekády neskôr objavili správy, že jeden z pôvodnej pätice Levon Helm (26. 5. 1940 - 19. 4. 2012) má rakovinu hrtana, začali sa mnohí fanúšikovia lúčiť aj s ním, no prvé kolo súboja vyhral.

Trochu sa mu zmenil hlas, no nahral tri výborné albumy, za ktoré získal tri Grammy. Po tohtoročnom jarnom návrate už bola choroba silnejšia.



The Band bol jednoduchý, no výstižný názov. Keď totiž táto partia amerických muzikantov v roku 1968 vydala debutovú nahrávku Music from Big Pink, radikálne zmenila scénu.

Po experimentoch s psychedelickým zvukom a elektronikou či nekonečných džemovaniach sa podľa jej vzoru mnohé slávne mená vrátili k tradičným nástrojom a pesničkám.

The Band bola neobyčajne obyčajná kapela, namiesto efektov sa vrátila k podstate hudby, vlastne stvorila základ toho, čomu sa dnes hovorí americana - mixu blues, folku, country a soulu.

Bola to zostava ošľahaná rokmi skúseností v podnikoch po celej Amerike a Levon Helm bol jej bubeníkom.



Za bicími trávil najviac času, ale zároveň ovládal aj gitaru, basu, mandolínu a ako vidíte v spomínanom filme režiséra Martina Scorseseho, bol aj zaujímavým spevákom. Stačí spomenúť jeho podanie pesničky The Night They Drove Old Dixie Down.



Na pódiu sa počas toho rozlúčkového koncertu striedajú hostia ako Dylan, Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood, Joni Mitchell alebo Neil Young. Nešlo o náhodu - tí všetci považovali The Band za dôležitú kapelu.

Helm s ďalším členom Robbiem Robertsonom ešte pred jej vznikom hrávali s Dylanom, ktorý po správe o jeho smrti napísal: „Bol mojím dôverným priateľom až do konca, jeden zo skutočne najväčších duchov mojej aj ďalších generácií. Stále si dokážem vybaviť prvý aj posledný deň, keď som ho stretol."