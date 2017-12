Piráti tentoraz s výkričníkom

Animovaný film s jemným humorom je určený primárne dospelým, ale zaujme aj deti.

29. apr 2012 o 15:31 Miloš Ščepka

Do kín vtrhli britsko-americkí piráti. Ich zbraňami sú klasická animácia, trojdimenzionálny obraz a naivný absurdný humor. Nevzpierajte sa im!

Britský scenárista a spisovateľ Gideon Defoe vydal päť humoristických kníh série The Pirates! Prvá z nich - The Pirates! In an Adventure with Scientists z roku 2004 – sa stala námetom britsko-americkej animovanej 3D snímky štúdií Aardman Animations a Sony Pictures Animation.

Britská režisérska dvojica Peter Lord – Jef Newitt si zvolila metódu klasickej animácie postáv stop-motion v kombinácii s digitálnymi prostrediami, pozadiami a efektmi. Základom je však dojem určitej technologickej staromódnosti ba až zastaranosti, takže si asi ani veľmi neuvedomíme, že ide o technicky najambicióznejší projekt Aardman Animations a ich vôbec prvý dlhý film s trojdimenzionálnym obrazom.

video //www.youtube.com/embed/Tqtcj20Z778

Fantázia verzus rozum

Príbeh sa odohráva v 19. storočí, ktoré už nebolo zlatou érou pirátov, ale vekom rozmachu vedy a techniky, rozumu. Pirátsky kapitán už dávno túži stať sa držiteľom hrdého titulu Pirát roka. Lenže konkurencia je veľká – a kapitána viac baví usporadúvať na palube šunkové hody alebo hrať sa s papagájom Polly – miláčikom posádky, ako drancovať.

Ak sa už aj vydá na zboj, prepadne loď s malomocnými, s nudistami, so školským výletom alebo s vedeckou výpravou Charlesa Darvina. A práve Darwin zistí, že pirátsky maznáčik Polly nie je papagáj, ale... A ďalej všetko pokračuje podľa spoľahlivých pravidiel prášilovskej frašky s prvkami paródie na tému česť, priateľstvo, zrada a skutočné hodnoty.

Film sa zaobíde bez otravných tančekov okolo americkej pop kultúry. Ak sa už niečo cituje či paroduje, nie sú to pirátske príbehy. Piráti! nie sú napodobeninou Pirátov z Karibiku, vysmievajú sa skôr klišé o viktoriánskej ére a jej postavách, kráľovnú Viktóriu nevynímajúc. Ujde sa však i Darwinovi, Jane Austenovej a Sloniemu mužovi!

Úsmevy, nie rehot

Humor vychádza z knižnej predlohy, ale ladí i s celkovou poetikou aardmanovcov, postavenou na rafinovanej naivite a nevinnej detskej múdrosti. Vo filme je obohatený o ďalší plán, ktorý si divák pri prvom pozretí nestačí vychutnať: sú ním detaily v pozadiach, rekvizitách i vedľajších postavách.

V rozpore s reklamným sloganom však nejde o humor, ktorý by hrozil smrťou od smiechu, skôr o jemnejší, úsmevnejší druh, založený často aj na doslovnosti, anachronizmoch, poetických absurditách alebo čírej hravosti. V najlepších momentoch vzdialene pripomenie nenapodobiteľné skeče Monty Pythonovcov.

Podobne ako kniha, aj film je primárne určený dospelým, ale zaujme i deti. Stereoskopický obraz plní funkciu marketingovej atrakcie, nie je nevyhnutnou súčasťou rozprávania.

Našťastie, v slovenskej distribúcii sú rôzne verzie: 3D, 2D, s českým dabingom aj s pôvodným znením.