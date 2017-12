Nové CD

Johnny Cash – Bootleg vol. IV: The Soul of Truth

Sony Music

Dvojalbum, ktorý ukazuje, že legendárny americký spevák mal rád aj gospelovú hudbu. Nájdete tu pätnásť dosiaľ nevydaných pesničiek plus ďalšie z jeho menej známych nahrávok, ktoré v booklete zasvätene komentuje jeho syn John Carter Cash.

Norah Jones – Little Broken Hearts

EMI

„Vždy počúvate historky, že keď si prejdete niečím hnusným, budete písať lepšie pesničky,“ komentuje speváčka piaty štúdiový album, ktorý poskladala po drsnom konci vzťahu. Pomohol jej s ním známy producent Danger Mouse (Gnarls Barkley, Beck).

Oceán – Pod pyramidou snů

EMI

V roku 1991 bola česká synthpopová skupina Oceán na vrchole slávy. Druhý album Pyramida snů odohrala na pamätnom koncerte v pražskej Valdštejnskej záhrade a keďže boli pritom televízne kamery, záznam vychádza na CD aj na DVD, kde ho ešte dopĺňa dokument o výlete skupiny do Grécka a osem videoklipov.

Edo Klena & Klenoty – Republika Šariš

Hevhetia

Ďalší album osobitého pesničkára z východného Slovenska. „Nahrávka poskytuje skvelú hudobnú zábavu postavenú na vtipne vypointovaných a kritických textoch a dynamickej hudobnej výpovedi,“ píše vydavateľ.