Pozvánky

Biela Modrá Červená, eduMEMA, Súkromné rituály, PechaKucha Night.

1. máj 2012 o 16:24 kul

Biela Modrá Červená

Dnes sa o 18.00 h v MAX Gallery v Malej synagóge v Trnave uskutoční vernisáž výstavy Biela Modrá Červená, na ktorej sú zastúpení autori zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Ruska a Slovinska. Na vernisáži prebehne aj krst dvoch kníh – Gordan sa vracia (Siniša Novac), Muselo sa to takto skončiť? (Remi Kloos, Pero Le Kvet, Siniša Novac).



eduMEMA

Medzinárodný projekt Stredoeurópska hudobná akadémia eduMEMA 2012 sa začne dnes o 18.30 h slávnostným koncertom v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Program zložený z koncertov, výstav, prednášok, workshopov, happeningov a sprievodných podujatí potrvá do 8. mája za účasti významných interpretov hudby starších štýlových období.



Súkromné rituály

Zajtra sa v priestoroch showroomu firmy Kabinet – Max Klinger, uskutoční vernisáž výstavy Márie Machatovej s názvom Súkromné rituály so začiatkom o 19.00 h.



PechaKucha Night

V bratislavskom MMC sa zajtra o 20.20 h uskutoční ďalší multižánrový večer PechaKucha Night. Vystúpia: Juraj Bartoš, Andrej Dúbravský, Peter Kalmus, Lenka Sršňová, Martin Jančok a ďalší.