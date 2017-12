Ako vzniká hit: Laska moja de si

Aj na Slovensku sa hitom stalo country. Paródia Prešovčanov Chiki Liki Tu-a prerazila do rádií úplnou náhodou.

3. máj 2012 o 0:00 Miloš Krekovič

Kto kedy povedal, že v slovenskom rádiu nemôže letieť chrapľavé monotónne country? Paródia na obľúbený žáner amerických kamionistov preslávila východniarov Chiki Liki Tu-a. Stalo sa to náhodou.

Recept azda nejestvuje, nejakú predstavu o hite však predsa máme. Žáner country nemá veľké šance. A je takmer vylúčené, aby takto na Slovensku prerazila kapela z alternatívnej scény, ktorá spieva v šarištine a na pódiu ju vídať v úboroch ako je oranžový pršiplášť a potápačské okuliare.

Toto všetko Chiki Liki Tu-a popreli a do rádia prenikli za čudesných okolností.

Hit za jediné ráno

Všetko sa začalo jedno ráno roku 2003. Redaktor Fun Radia kdesi na webe objavil kuriozitu a pustil ju na pobavenie. Laska moja kde si však zafungovala, znela ešte raz - a v to ráno ešte mnohokrát.

„Potom rádio zahájilo pátranie po kapele,“ spomína autor hitu, gitarista Ľubo Petruška. „Napokon sa na nás nakontaktovali šialene komplikovaným spôsobom cez nejakého športového redaktora, čo hrával basketbal s naším basgitaristom. Toho telefonát vytiahol z postele a odkázal ich na mňa.“

Nasledoval mediálny boom. Kapela, ktorá sa roky živila hudbou, za sebou mala dva albumy a koncerty v zahraničí, sa až týmto z alternatívnej scény dostala do širšieho povedomia. Petruška spomína, že sa na tom v smial. „V americkom sne ste známi za jedinú noc, u nás to bolo za jediné ráno.“

Východniari

Chiki Liki Tu-a sú jednou z kapiel, ktoré mestu Prešov vyslúžili polovážne označenie slovenský Seattle – miesto, kde sa rodia samí úspešní hudobníci.

Laska moja de si Hudba: Chiki Liki Tu-a Text: Ľuboslav Petruška Odišiel mi pred nosom vlak

s tebou láska moja

Neviem žiť bez teba

lebo ty si láska moja Laska moja de si

chýbaš mi ta de si

Laska moja de si

chýbaš mi ta de si V bufete si traja chlapi

ticho pijú kavu

A ja chcem piť s nimi

no nemám ani na kavu Laska moja de si

chýbaš mi ta de si.

Laska moja de si

chýbaš mi ta de si. Stojím tu už 3 hodiny

a je mi už zima

Ja tu asi zomriem baby

jaká mi je zima. Laska moja de si

chýbaš mi ta de si.

Laska moja de si

chýbaš mi ta de si.

Vznikli v roku 1995 inšpirovaní domácou alternatívou (nárečie v textoch využili už Prešovčania Ali Ibn Rachid) a kapelami novej vlny, od ktorých si požičali bláznivú pódiovú šou. Išlo najmä o zábavu, no nonsensové texty prípadne poéma o čingovskej saláme prezrádzali čosi o absurdite života. Určite viac ako prázdne verše vtedajšieho slovenského mainstreamu.

Odlišné postoje hudobníkov k šoubiznisu ilustrujú aj historky z Prešova polovice deväťdesiatych rokov. Keď na seba narazili Chiki Liki Tu-a a táslerovci z I.M.T. Smile, nasledovali pokriky a prekáranie, kto má väčší úspech a kto sa zapredal komercii.

Hudci prérie

Na Slovensku sa stali azda jedinou profesionálne fungujúcou alternatívnou kapelou, čo sa hudbou uživí. Vždy sa smiali, že ak iní hrajú šesť koncertov a volajú to turné, oni sú na turné celý život.

„Veľmi veľa sme hrávali, no prišiel moment, keď sme mali dva týždne pauzu,“ spomína Petruška, ako vznikla Laska moja de si. „Nechceli sme sa od nudy upiť na smrť, tak sme si kúpili nahrávacie zariadenie a zavreli sme sa do skúšobne. Nahrávali sme somariny a ohromne sa pri tom bavili.“

Takto vznikli Projekty Chiki Liki Tu-a, čo sú desiatky bočných kapiel pôvodnej zostavy. V tých sa členovia striedajú v pozícii frontmana a parodujú hudobné žánre v špeciálnej divadelnej šou. Šarišské country Laska moja de si stvorila Petruškova formácia s názvom Hudci prérie.

Martin Višňovský (basgitara), Tomáš Višňovský (bicie) a Ľubo Petruška (gitara). Na ceste je piaty album Chiki Liki Tu-a



Ta de si?

Petruška vyvracia fámy o pesničke, ktorá má byť opileckou hymnou. „Práve som mal obdobie, že som asi pol roka nepil,“ hovorí dnes úspešný abstinent.

„Znie to ako klišé, ale pesničky vznikajú z ničoho. Akoby človek chytil nápad z éteru a bol iba médiom. Zrazu mi napadol slabomyseľný slogan „Láska moja, de si / chybaš mi, ta de si“ - a hudba? Nedá sa povedať, že by som to nedajbože komponoval. Forma bola jasná, country formát.“

Klip

Po úspechu na koncertoch a v rádiu pesničku zaradili na svoj tretí album Choďte sa hrať pred vlastný vchod (2003). Vtedy vznikol aj klip-antiklip s jediným záberom, paródiou poveternostného spravodajstva - panorámy.

Laska moja de si autorovi potvrdila teóriu, že nič ako pesnička pre rádio neexistuje. „Všetky predošlé skúsenosti s rádiami zlyhávali na výroku – urobte nám pesničku pre rádio. Vždy som sa smial, nech mi dajú model a napíšem dvesto pesničiek, ale nik nevedel, ako taký hit vyzerá,“ vysvetľuje Petruška.

„Hit je v skutočnosti niečo, čo sa jednoducho stane. Ľuďom sa čosi zapáči, zareagujú. A zo všednej pesničky sa stane pesnička pre rádiá.“