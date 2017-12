Tak dobre ako len v Ikea

Dnes večer bude Slovenská národná galéria nažive. Tak sa totiž volá talkshow, ktorej hostia sa budú snažiť odpovedať aj na otázku, prečo je najobľúbenejšia galéria u nás Ikea.

2. máj 2012 o 17:15 Jana Németh, Jana Močková

Galérie a múzeá sa vraj majú čo naučiť od obchodných domov.



Môže to znieť trochu nenávistne či ironicky, keď národná galéria označuje obchodný dom s nábytkom za najobľúbenejšiu galériu. Dokonca sa pýta, prečo sme ochotní stráviť viac času v plechovej budove bez okien na periférii, ako v múzeu umenia. Nehľadajte však za tým snahu galérie očierniť obľúbenú značku. Práve naopak. Talkshow SNG nažive! chce hovoriť o tom, čo by sa múzeá a galérie mali od Ikea či iných obchodných centier naučiť, aby sa v nich návštevníci cítili príjemne.

Chýba káva

„Týmto programom chceme priblížiť témy galerijného sveta, to, s čím sa denne stretávame,“ hovorí Zuzana Palicová z národnej galérie. „Aj SNG sa totiž snaží zlepšovať svoje služby a zrejme nemôže ignorovať to, že jedna z vecí, ktorá jej návštevníkom chýba, je napríklad príjemné miesto, kde by si sadli na dobrú kávu. Nákupné centrá majú práve tieto služby na vysokej úrovni a venujú im veľa pozornosti.“

Ikea je naozaj zvonka nevábna, ničím pekná budova na okraji mesta, no ľudia sa v nej zväčša cítia dobre. „Naozaj nechceme byť kritickí či ironickí, ale nechceme Ikea ani prehnane velebiť. Všetci poznáme jej pozitíva aj negatíva. Ide nám o to, aby sme zistili, čo dobré a pozitívne si z nej môžeme vziať,“ hovorí Palicová.

Hlavne neformálne

Nad podobným multižánrovým večerom vraj v národnej galérii uvažovali už dlhšie, nemali však človeka, ktorý by celej akcii „dodal šťavu“. Napokon ho našli v Ondřejovi Horákovi, ktorý kedysi pôsobil v Národní galerii v Prahe a neskôr aj v Galerii Stredočeského kraje v Kutnej Hore. Nápad sa mu vraj veľmi páčil, pomáhal pri dramaturgii a celú talkshow bude aj moderovať.

Mal by to byť veľmi neformálny, uvoľnený večer v premostení galérie, diskutovať však budú odborníci: generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá, Milena Bartlová z Akadémie výtvarných umění v Prahe, Ondrej Chrobák z Moravskej galérie a Marek Adamov zo Stanice Žilina-Záriečie.

Bude aj hudba

Svojho zástupcu bude mať aj Ikea, hoci si v galérii spočiatku neboli istí, či ich pochopí. „Báli sme sa, že si vedenie bude myslieť, že chceme byť príliš kritickí. Komunikujú však veľmi ústretovo a otvorene. Naším hosťom bude Radek Pazour, ktorý pôsobí ako Customer Relations Manager pre Ikea v Maďarsku, Česku aj na Slovensku. Práve on má na starosti služby zákazníkom, kontaktné centrá či vernostný program,“ vraví Zuzana Palicová.

Podobné talkshow by sa mali stať pravidelnou súčasťou programu galérie. Nasledujúca, ktorá sa bude venovať ilustrácii, animácii a komiksu, by sa mala konať v júli, ďalšie sú naplánované na október a december.

Súčasťou večera v premostení bude aj hudobný program, o ktorý sa postarajú dídžeji Rádia FM, dnes by mal prísť Daniel Baláž.