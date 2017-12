Filmové novinky

Slečna nebezpečná, Hamlet podniká, Avengers: Pomstitelia 3D, Anjeli.

Slečna nebezpečná

One for the Money, USA 2012, 91 minút

Scenár: Stacy Sherman, Karen Ray, Liz Brixius. Réžia: Julie Anne Robinson. Kamera: James Whitaker. Strih: Lisa Zeno Churgin. Hudba: Deborah Lurie. Účinkujú: Katherine Heigl, Jason O'Mara, Daniel Sunjata, John Leguizamo, Sherri Shepherd, Debra Monk, Debbie Reynolds, Fisher Stevens, Patrick Fischler, Ryan Michelle Bathe, Leonardo Nam, Harry O'Toole, Nate Mooney a ďalší.

Premiéra 3. mája 2012

Román One For the Money americkej spisovateľky Janet Evanovich o svojráznej lovkyni hláv Stephanie Plum vyšiel v roku 1994, v rebríčku bestsellerov sa držal 75 týždňov a podobne úspešné boli aj obe jeho pokračovania. O osemnásť rokov neskôr ho sfilmovala televízna režisérka Julie Anne Robinson (Klinika Grace) ako svoj druhý film pre kiná. Producentka Katherine Heigl, ktorá stvárnila aj hlavnú rolu, pre nakrúcanie angažovala prevažne ženy. No zdá sa, že ani to nie je pravá cesta ku vzniku úspešného ženského filmu: ani za 11 týždňov premietania tržby zo svetových kín neprevýšili výrobné náklady 40 miliónov dolárov.

Hamlet podniká

Hamlet liikemaailmassa, Fínsko 1987, 86 minút

Scenár, réžia, produkcia: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Strih: Raija Talvio. Hudba: Elmore James. Účinkujú: Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Kari Väänänen, Mari Rantasila, Matti Pellonpää, Vesa Vierikko, Pirkka-Pekka Petelius a ďalší.

Premiéra 3. mája 2012

V roku 1987 nakrútil fínsky scenárista a režisér Aki Kaurismäki modernú adaptáciu Shakespearovej klasiky ako typicky svojskú tragikomédiu v štýle film noir. Pomerne verne sa pridŕža klasickej predlohy, ale dej situoval do prostredia vysokých kruhov súdobého Fínska 80. rokov. V príbehu netalentovaného ľahtikárskeho básnika (Pirkka-Pekka Petelius), ktorý sa po odhalení temných rodinných tajomstiev začína zásadne meniť, aj s pomocou irónie a absurdity odkrýva odvrátenú tvár sveta mocných.

Avengers: Pomstitelia 3D

The Avengers, USA 2012, 142 minút

Scenár: Zak Penn, Joss Whedon. Réžia: Joss Whedon. Kamera: Seamus McGarvey. Strih: Jeffrey Ford, Lisa Lassek. Hudba: Alan Silvestri. Účinkujú: Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Clark Gregg, Paul Bettany, Gwyneth Paltrow, Stellan Skarsgård, Stan Lee, Harry Dean Stanton, Jerzy Skolimowski a ďalší.

Premiéra 3. mája 2012

V poradí šiesta adaptácia klasických komiksov z filmových štúdií Marvel Studios spája do jedného príbehu superhrdinov Iron Mana (Robert Downey Jr.), Hulka (Mark Ruffalo), Thora (Chris Hemsworth), Captaina Americu (Chris Evans) a ďalších. Veľkolepá atrakcia plná hviezd a digitálnych efektov si v réžii tvorcu televíznych seriálov Jossa Whedona vyžiadala náklady vo výške 220 miliónov dolárov, ale ešte predtým, ako sa dostala do amerických kín, už v zahraničí utŕžila na vstupnom 178,4 milióna.

Anjeli

Anjeli, Slovenská republika 2012, 96 minút

Scenár a réžia: Róbert Šveda. Kamera: Tomáš Zednikovič. Strih: Róbert Karovič. Hudba: Jana Kmiťová. Účinkujú: Peter Bebjak, Jozef Zetyák, Kristína Farkašová, Andrej Dúbravský, Elena Podzámska, Ján Jackuliak, Dominik Sedláček, Dominika Zeleníková a ďalší.

Premiéra 3. mája 2012

krátko po tom, ako na DVD vyšiel jeho celovečerný hraný debut Démoni, prichádza známy slovenský televízny tvorca Róbert Šveda (Mesto tieňov, Odsúdené, Nesmrteľní, Dr. Ludsky) s novým dlhometrážnym hraným filmom pre kiná. Podľa vlastného scenára nakrútil komorný príbeh o charizmatickom cudzincovi (Jozef Zetyák), ktorý vstúpi do života umierajúceho divadelníka Michala (Peter Bebjak), ale aj o potrebe lásky, nenávratných životných zvratoch a čakaní na zjavenie.

