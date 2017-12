Čo pozeráme: Smrť na pohrebe

Žiadna trauma ani katarzia, ale túžba skočiť zo strechy!

2. máj 2012 o 17:14 Kristína Kúdelová

Nebudeme sa tváriť, že nakrúcať komédie o pohreboch je originálne. O anglickej komédii Smrť na pohrebe (Death At The Funeral, 2007) píšeme, pretože je prostá, nič zložité sa v nej nestane, neparoduje žiadne traumy a nikto v nej neprejde katarziou. Problémom pri tomto smútočnom zhromaždení je akoby len to, že úlohy prečítať prejav nad rakvou zosnulého sa iniciatívne chytil ten, čo má na to najmenší rečnícky a literárny talent. Jeden z pozvaných hostí je na vozíčku a zvyšok rodiny dráždi bezodkladnými požiadavkami, a jeden z nepozvaných hostí rodinu vydiera a žiada časť dedičstva. Ale aj tak, situácia je napätá, plus, medzi hosťami sa povaľuje škatuľka s nápisom Valium, v ktorej sú v skutočnosti halucinogénne drogy.

V podstate sa zdá, že aj scenárista Dean Craig a režisér Frank Oz robili túto komédiu v podobnom stave, keď sa človeku zdá zelená nenormálne zelená a keď má chuť skočiť zo strechy. Veď tomu aj zodpovedá tá zábava.