Pár minút na rekordný Výkrik

Najvyššie vydraženým umeleckým dielom je odteraz Výkrik. Stál 120 miliónov dolárov. Výťažok z dražby pôjde na vybudovanie nového múzea.

3. máj 2012 o 6:50 TASR, Kristína Kúdelová

V Sotheby’s sa dražilo ikonické dielo Edvarda Muncha. Nový majiteľ si želal byť v anonymite.

Aktualizované 18:15 o slovenské aukčné rekordy. Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom SME.

„Bola to najnapínavejšia chvíľa v mojej kariére,“ hovoril Simon Shaw z aukčnej siene Sotheby's, keď sa v New Yorku vydražil Výkrik. Stalo sa to, v čo tento expert a veľký fanúšik obrazu Edvarda Muncha dúfal. Vo výtvarnom umení vznikol nový dražobný rekord – expresionistické dielo z Nórska si niekto kúpil za 120 miliónov dolárov.

Slovenský rekord Ani Benka, ani Fulla či Galanda. Prvé aj druhé miesto v aukčnom rebríčku našich autorov obsadil Ladislav Mednyánszky. Podľa zástupcov aukčných spoločností sa to tak skoro nezmení. BRATISLAVA. Dražby na Slovensku sa pochopiteľne pohybujú v iných číslach než v New Yorku. Doteraz najvyššia suma padla predvlani. Štvrť milióna eur zaplatil nový majiteľ obrazu Večerná nálada (na snímke), ktorý v roku 1911 namaľoval Ladislav Mednyánszky. Na tej istej aukcii spoločnosti Darte sa predal ďalší obraz autora Vnútro lesa s potokom, ktorý sa dostal na druhé miesto rebríčka. „Išlo o špičkové galerijné veľkoplošné diela, aké chce mať doma každý zberateľ,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Jaroslav Krajňák. „Také sa do aukcie dostanú iba počas krízy, inokedy sa ich majitelia nezbavujú. Na náš trh to boli vysoké sumy, ale myslím si, že budú mať potenciál ešte rásť.“ Mednyánszky sa narodil v Beckove, ale vyštudoval Akadémiu umení v Mníchove, neskôr parížsku École des Beaux-Arts a väčšinu života prežil v cudzine. Podľa Jána Abelovského zo spoločnosti SOGA je práve to dôvodom jeho úspešnosti: „Má stredoeurópske renomé, ktoré ostatným našim klasikom chýba. Oni potom mimo česko-slovenského trhu vlastne neexistujú.“ Zhodou okolností SOGA práve vo svojich priestoroch otvára výstavu ďalších Mednyánszkeho diel. Pochádzajú zo zbierky Dr. Lea Ringwalda a budú sa dražiť 29. mája. „Ide o kvalitné galerijné diela, ale nepredpokladáme, že by padol doterajší rekord,“ dodáva Ján Abelovský. TOP 5 1. L. Mednyánszky: Večerná nálada (1911) - 250tis. DARTE 2. L. Mednyánszky: Vnútro lesa s potokom (cca 1900) - 230tis. DARTE 3. M. Benka: Slovenská rodina (1938-40) – 176tis. SOGA 4. C. Majerník: Utečenci (1939-41) - 170tis. SOGA 5. Ľ. Fulla: Blumentál v zime (1944) - 160tis. SOGA

Ešte silnejší ako vtedy

V popredí Munchovho obrazu je muž, ktorý na prechádzke Oslom okolo fjordov pocítil neznesiteľnú úzkosť. Simon Shaw si myslí, že je to kľúčové dielo v histórii umenia, za väčšie považuje len Monu Lisu. „Dnes, keď je vo svete taký politický a ekonomický chaos, nesie Výkrik ešte väčšiu silu ako vtedy, keď vznikol,“ cituje Shawa nórsky denník Aftenposten. „Som šťastný, že sa v Sotheby's dražilo také ikonické dielo.“

Newyorská aukčná sieň zabezpečila obrazu bezpečnostnú kontrolu 24 hodín denne a pred dražbou zohnala sedem záujemcov. Vyvolávacia cena bola 40 miliónov dolárov. „Mám všetok čas na svete,“ povzbudzoval kupcov licitátor, lenže rekordná suma prišla rýchlo. O obraz nakoniec zápasili dvaja záujemcovia cez telefón a netrvalo to viac ako štvrťhodinu. Víťazovi licitátor odkázal: „Ten obraz stojí za každú pencu.“

Nový majiteľ si zatiaľ želá zostať v anonymite. Prirodzene. Najmä ak je to jednotlivec, musí byť teraz pod veľkým tlakom. Niektorí experti sa však v nórskych novinách vyjadrili optimisticky. „Nevylučujem, že rovnako opatrne môže postupovať aj múzeum. Dúfam, že čoskoro svoje meno zverejní, len zatiaľ musíme byť trpezliví,“ povedala kunsthistorička Ina Johanesen. Jej kolega Ingeborg Astrup si želal, aby obraz skončil v MOMA, Múzeu moderného umenia v New Yorku.

Pohľad z nemocnice?

Dražený Výkrik doteraz vlastnil Petter Olsen, jeho otec bol Munchov sused. „V obraze vidím tú desivú chvíľu, keď si človek uvedomil, aký má na prírodu vplyv, a uvidel nezvratné zmeny, ktoré v nej vyvolal. Pochopil, že jeho planéta sa stáva neobývateľnou,“ povedal. Po otcovi prevzal úlohu starať sa o časť maliarovho diela – a nedávno získal pocit, že by mal Výkrik sprístupniť verejnosti.

Je viacero interpretácií, čo Muncha inšpirovali. Divoké farby oblohy môžu odkazovať na výbuch sopky Krakatoa z roku 1883 aj na vnútorné trýznenie, ktorým trpela jeho sestra aj on sám. Hovorí sa, že to, čo vidno na obraze, je pohľad z kopca Ekeberg v Osle, kde bola nemocnica pre duševne chorých. Niektorí Nóri však na diskusných fórach protestujú a udávajú aj iné príklady, kde by sa zobrazená scéna na moste mohla stať.

Munch Výkrik maľoval v rokoch 1893 až 1910 a namaľoval ho štyrikrát, ako maľbu aj ako pastel. Dva exempláre sú v Munchovom múzeu v Osle, jeden v Národnej galérii a najprv neboli dostatočne strážené. Z galérie ho ukradli v roku 1994 v deň otvorenia olympijských hier v Lillehammeri, z múzea o desať rokov neskôr. Polícia ich našla, ale trochu zničené.

Krvavočervený odkaz

Nový majiteľ získal pastel, vraj s najžiarivejšími farbami zo všetkých štyroch. Na jeho rám Munch krvavočervenou farbou dopísal: „Prechádzal som sa na chodníku s dvomi kamarátmi. Slnko zapadalo, obloha sa zrazu zmenila na krvavočervenú. Zastavil som sa, vyčerpaný, a oprel sa o plot. Nad mestom a modročiernym fjordom bola krv a ohnivé jazyky. Moji kamaráti šli ďalej, ja som zastal, v úzkostnom záchveve. A cítil som, ako krajinou prenikol nekonečný výkrik.“