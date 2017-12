Pozvánky

3. máj 2012 o 17:10 kul

At home and us

At Home Gallery v šamorínskej synagóge otvorí dnes o 18.00 h výstavu At home and us dvojice umelcov Vida Simon (USA) – Jack Stanley (Canada). Potrvá do 17. júna.



Binderfresh

Dnes o 17.00 h otvorí Mestská galéria v Rimavskej Sobote výstavu Erika Bindera a Viktora Freša s názvom Binderfresh, kurátorkou je Gabriela Garlatyová.



Bonačić

V bratislavskej galérii HIT je do 24. mája výstava Jána Šicka (spolupráca Mária Rišková). Ide o interaktívne dielo – remake svetelných kinetických inštalácií chorvátskeho kybernetika Vladimira Bonačića. Výstava je súčasťou projektu Remake, koná sa v rámci festivalu Multiplace.



Pablo Picasso

V sobotu sprístupní bratislavská galéria River Gallery výstavu s názvom Pablo Picasso & Andrej a Martin Augustínovci. Výstava vznikla v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Seale n. f. Vernisáž sa začne o 17.00 h.



Rašla a Stankoci

Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave otvára dnes o 17.00 h výstavu s názvom Udalosti – správy – komentáre, za ktorou stoja autori Milan Rašla a Stanislav Stankoci.⋌(kul)