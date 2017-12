Havran kráka: Nikdy viac

Kriminálny triler nezachránil ani John Cusack v úlohe E. A. Poea

3. máj 2012 o 17:11 Miloš Ščepka

Filmu, na ktorom sa podieľajú televízni tvorcovia, by viac svedčala televízna obrazovka, veľké plátno odhaľuje jeho slabiny.

Recenzia / Film Havran Scenár: Ben Livingston, Hannah Shakespeare. Réžia: James McTeigue. Kamera: Danny Ruhlmann. Hudba: Lucas Vidal. Účinkujú: John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Dave Legeno a ďalší.

Príčiny smrti amerického spisovateľa Edgara Allana Poea sú dodnes nejasné, a tak bolo len otázkou času, kedy sa ich zmocní Hollywood. V kriminálnom trileri Havran musí geniálny autor spolupracovať s políciou a bojovať o život milovanej Emily proti tajomnému zločincovi, páchajúcemu krvavé skutky podľa jeho literárnych diel.

Neskúsení scenáristi

Scenár je spoločným dielom televízneho seriálového herca Bena Livingstona, ktorý Havranom debutuje ako scenárista, a prevažne televíznej scenáristky Hannah Shakespeare. Autori mu nedokázali vtisnúť čaro, brilantnosť a pôsobivosť, ale poznačili ho ťažkopádnou televíznou doslovnosťou. Príbeh sa odvíja lineárne, postavy, ich vzťahy a motivácia nás nechávajú ľahostajnými, dielo E. A. Poea používa len povrchne, prvoplánovo.

Je mu vzdialený myšlienkovo i pocitovo, nie je ani pochmúrnym hororom, ale ani brilantnou detektívkou. Havranovi by viac svedčala televízna obrazovka, mohol by predstavovať zaujímavú epizódu seriálu, ale veľké plátno nemilosrdne odhaľuje jeho priemernosť a prázdnotu.

Rozpačitá réžia

James McTeigue nedokázal látku nijako ozvláštniť, len ju otrocky inscenuje. Jeho rozprávanie, hoci občas priam naturalisticky drsné, je smrteľne vážne, statické, monotónne a nudné. Kameraman odviedol dobrú prácu, ale ani kamera, ani výprava, ani hudba nemohli film zachrániť pred slabým scenárom, zlým castingom a rozpačitou réžiou.

Slávneho spisovateľa stvárnil John Cusack ako ústredná a vlastne jediná hviezda. Jeho Poe však scenár nijako nepovyšuje ani neprekračuje, nič mu nedodáva, len ho pomerne rezignovane napĺňa. Angličanka Alice Eve nedokáže Emily dodať nič, pre čo by sme s ňou mali súcitiť, prečo by sme sa o ňu mali báť. Zaujímavý mohol byť detektív Fields v podaní britského herca Luke Evansa, ak by na to dostal príležitosť a priestor.

Najväčšia záhada

Koprodukčný maďarsko-španielsko-americký film nedosahuje kvality filmového umenia, ale nespĺňa ani štandardy hollywoodskej zábavy. Najväčšou a najviac znepokojujúcou záhadou, ktorú ponúka je, prečo vlastne vznikol. Možnože len preto, aby priniesol prácu srbským a maďarským filmovým remeselníkom.

Vďaka i za to, naše kiná však momentálne ponúkajú oveľa uspokojivejšie zážitky všetkým divákom – aj tým náročnejším, aj tým úplne bez nárokov.