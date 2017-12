Pomstitelia majú zladené egá

6. máj 2012 o 16:44 Róbert Dyda

Napätie sa dá vytvoriť aj bez super efektov, dokazuje film Avengers: Pomstitelia. Len pri tom netreba rozmýšľať, prečo autá zase vybuchujú na Manhattane.

Komiksoví fanúšikovia prežívajú historické chvíle. Celé generácie museli čakať, kým sa idoly z kreslených príbehov ich detstva stretli aj vo filme. Nakoniec štyri roky trvalo a päť filmov to stálo, aby sa Hulk, Iron Man, Thor, Captain America, Čierna vdova a Hawkeye ocitli bok po boku v boji proti starogermánskemu bohu Lokimu, ktorý chce ovládnuť Zem.

Nadnárodná mierová organizácia S.H.I.E.L.D (Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate) musí spojiť najsilnejších hrdinov, akých Zem poznala, aby katastrofu odvrátili. Tí síce chápu naliehavosť vzniknutej situácie, ale doteraz každý riešil problémy individuálne a tímovú prácu si veľmi nevedia predstaviť. Až keď začnú z neba prúdiť mechanické monštrá, pochopia, že osobné spory musia ísť bokom, ak chcú zvíťaziť.

Pochopíte, keď sa pobijú

Film Avengers: Pomstitelia počíta s tým, že divák tému aj postavy pozná. Napriek tomu sú prvé dve tretiny nastavené tak, aby nebol pozerateľný len pre fanúšikov. Parádne bitky, z ktorých má vzísť alfasamec tohto superkolektívu, umožňujú zorientovať sa v ich schopnostiam aj tomu, kto ich vidí prvý raz v živote. Čo môže byť nezanedbateľná časť slovenského publika.

Režisér Josh Whedon nemal ľahkú pozíciu. Tak ako šéf S.H.I.E.L.D Nick Fury musel zladiť egá svojich superhrdinov, vo filme musel to isté spraviť on s hereckými hviezdami, ktoré zdedil z predchádzajúcich dielov. A uvidíte ich na plátne ozaj všetkých, aj Gwyneth Paltrowovú a Stellana Skarsgarda v pozadí. Natalie Portmanovú, ktorá sa počas nakrúcania stala matkou, pripomenuli aspoň fotografiou. Whedon urobil len jednu korektúru, keď Edwarda Nortona nahradil civilnejším Markom Rufallom v úlohe Hulka.

Veľkým plusom Pomstiteľov je humor. Z nejakého neznámeho dôvodu je najmä v poslednom čase pravidlom, že akčné filmy sú prepchaté špeciálnymi efektmi, až ich divák nestíha vnímať – no keď herci prehovoria, začína sa nekonečná nuda. Tu sa zasmejete často a humor sa nepoužíva len prvoplánovo. Po vážnom dialógu Thora s Lokim priletí Iron Man s otázkou: „Čo je toto? Shakespeare v parku?“ s odkazom na Kennetha Branagha, ktorý režíroval práve prvý diel Thora.

Nezadedbateľný detail

Pri scéne vypočúvania Lokiho Čiernou vdovou – bez toho, že by prišli do osobného kontaktu – si zas spomeniete na dialóg Hannibala Lectera s agentkou Starlingovou vo väzení. Bez ohľadu na to, či je to vedomý plagiát, alebo len náhoda, posolstvo filmárskemu svetu o tom, že napätie sa dá skutočne vytvoriť aj bez super efektov, nie je v kontexte súčasnej tvorby zanedbateľný.

Film Avengers: Pomstitelia musí, najmä poslednou polhodinou, uspokojiť nielen svoju cieľovú skupinu, ale každého, kto sa ide do kina zabaviť. V okamihu, keď sa začnete zaoberať úvahami, prečo autá vybuchujú zas na Manhattane a robotické veľryby prevŕtavajú jeden mrakodrap za druhým, ste si pomýlili kinosálu.

Pri pohľade na áčko, ktoré zostalo zo Starkovho mrakodrapu, sa počas záverečných záberov môžno tešiť na ďalšie dvojky a trojky, tentoraz bez hrôzy z toho, aký prevarený paškvil nás čaká. Tržby v Amerike aj v Európe ukazujú, že The Avengers budú kasovým trhákom roku, ktorý osloví deti aj ich dospelých rodičov.