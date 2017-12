Čo pozeráme: Grace Is Gone

Ako nakrútiť film z vojny v Iraku

9. máj 2012 o 18:04 Kristína Kúdelová

Na stránke medzinárodnej filmovej databázy sa o filme Grace is Gone píše: Stanley Phillips sa dozvie, že jeho manželka zomrela vo vojne v Iraku a vzápätí berie svoje dve dcéry na výlet.

Je to stručný, ale v zásade výstižný opis. Stanley ide so svojimi dievčatami do Čarovných záhrad z bezmocnosti, v kŕčovitej a nezmyselnej snahe predĺžiť im aspoň o pár dní alebo hodín bezstarostné detstvo. Celý film sa len snaží prísť na to, kedy a ako im povedať, že ich mama už nežije. A zároveň im chce vysvetliť význam americkej armády a vojny, aby nemali pocit, že zomrela nadarmo, keď sa to raz dozvedia.

V Americkej kinematografii vzniklo veľa pekných filmov o Vietname, medzi nimi vyniká Apocalypse Now Francisa Coppolu, ktorá bola zároveň ohromnou, náročnou produkciou. Dnes americkí filmári pomaly rozprávajú o Iraku a Afganistane. Grace is Gone je príkladom, ako sa to dá aj jednoducho. Prostý, ale veľmi silný príbeh Stanleyho Phillipsa (hrá ho John Cusack) získal v roku 2008 cenu divákov na festivale v Sundance.