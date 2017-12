Súťaži o najkrajšiu knihu chýba uznanie odborníkov

Anketa: Čo si myslíte o súťaži o najkrajšiu knihu?

Miloš Kopták, ilustrátor

„Pred dvoma rokmi som vyhlásil bojkot Bibiane a všetkým jej aktivitám. Na tejto súťaži mi prekáža najmä neuveriteľne nízka úroveň výstupného katalógu – je to, ako keby ste robili kulinársku súťaž a podávali jedlo v plaste. Navyše, jej hodnotenie nemá váhu – bol som viackrát ocenený, ale na druhý deň som začínal od nuly, nič to neznamená. Je to súťaž na jeden deň. Je tu pritom množstvo ľudí, ktorí chcú k tomu čosi povedať a venovať sa tomu, ale blokuje a demotivuje ich reakcia organizátorov. Všetky snahy boli zmietnuté zo stola, nepochodili sme ani na ministerstve. Takáto súťaž je pritom dôležitá, ale ľudia, ktorí ju vedú by sa mali zamyslieť nad tým, ako ju vedú. Mali by tam mať slovo aj Slovenské centrum dizajnu či Vysoká škola výtvarných umení, ktoré sa tomu rozumejú.“

Tomáš Klepoch, ilustrátor

„Mám osobné výhrady voči knihám, ktoré vyhrávajú. Napríklad v kategórii pedagogických kníh mám pocit, že porota určila víťaza iba preto, lebo niekoho určiť musela. Vizuálna úroveň učebníc je u nás obrovským problémom a tie, ktoré vyhrávajú v tejto súťaži nespĺňajú súčasný štandard. Tento rok ma šokoval najmä absolútny víťaz – Tisíc a jedna noc. Najkrajšou knihou Slovenska a dovolím si povedať, že aj strednej Európy, je kniha Monogramista T.D, ktorú robil Boris Meluš. Je to absolútna špička, môžeme si iba gratulovať, že sa u nás také čosi podarilo. Je síce v kolekcii, ale nič viac. Úroveň a odbornosť poroty, akoby nedokázala presiahnuť isté hranice."

Matúš Lelovský, grafický dizajnér

„Nezdá sa mi relevantná. Tohtoročný víťaz svedčí o všetkom – Tisíc a jedna noc nie je kniha, ktorou by sa mal ktosi chváliť, ale kniha, ktorá je z pohľadu dizajnéra skutočne zlá. Je to produkt, ktorý stavil na to, že bude pôsobiť draho a luxusne, ale v princípe je veľmi vidiecky. A pritom u nás vyšli knihy, ktoré sú naozaj na úrovni, napríklad Monogramista T.D, ktorá obstojí na svetovom trhu. Neviem, či sa dá v takýchto podmienkach robiť súťaž, ktorá by mala váhu. Nádej vidím v rôznych iniciatívach ľudí, ktorí sa tomu rozumejú a chcú organizovať súťaže tohto charakteru.“

Vladimír Uhlík, Památník národního písemnictví

„Tento rok som bol v porote súťaže ako hosť. Model je v porovnaní s českou obdobou podobný, no je tu pár rozdielov. Zásadný prínos českej formy vidím najmä v dvoch komisiách, ale aj v anonymnom spôsobe hlasovania, ktorý je transparentnejší. U nás sa platí vstupný poplatok, no vydavatelia vedia, že účasť sa im oplatí. Motiváciou je aj to, že víťaz kategórie katalógov automaticky získa slobodu a financie pri tvorbe katalógu nasledujúceho ročníka súťaže a je to dosť prestížna záležitosť.“

Pavel Choma, grafický dizajnér

„Myslím, že chyba je aj v tom, že na súťaži sa organizátorsky podieľa množstvo inštitúcií, čo iba kumuluje záujmy. V konečnom dôsledku sa tam stráca zmysel. Privítal by som, keby vznikla flexibilnejšia inštitúcia než Bibiana, ktorá je akýsi dinosaurus. Napríklad by sa vôbec nemuselo súťažiť o finančné ceny, tieto prostriedky by sa mohli použiť na rozvoj knižného dizajnu v rôznych smeroch. Napríklad knihy ocenené polygrafmi či ministerstvom školstva sú z pohľadu dizajnérov v zúfalom stave. Navyše, tuším, že práve financie tam vnášajú nejasnosti. Nikoho nechcem upodozrievať, ale aj to, že predseda poroty vyhrá jednu z hlavných cien skrátka nevyzerá dobre. Osobne ma uráža aj absolútny víťaz – séria Tisíc a jedna noc. Po obsahovej stránke si možno zaslúži uznanie, ale nikdy by som sa nepodpísal pod to, že grafická úprava ktorejkoľvek knihy zo série je na nadštandardnej úrovni."

Palo Bálik, grafický dizajnér

„Už niekoľko rokov tú súťaž absolútne ignorujem. Nepáčia sa mi jej praktiky a nepovažujem ju za relevantnú. Jeden z mojich študentov Adrián Juráček dokonca vypracoval kompletný plán, ako by takáto súťaž mohla fungovať na profesionálnej úrovni, ale jeho návrh v Bibiane zavrhli. Myslím, že je to nielen pri tejto súťaži, ale napríklad aj pri Trienále plagátu, spôsobené najmä tým, že vo vedení pretrváva generácia, ktorá nechce akceptovať názory mladšej, ale i strednej generácie a nedáva im šancu.“



Boris Meluš, grafický dizajnér

„Sme síce radi, že máme súťaž, ktorá sa venuje dizajnu kníh, ale nie sme radi ako prebieha. Stačí už pohľad na porotu. Radšej by tam malo byť päť zvučných mien aktívnych grafických dizajnérov a ľudí, ktorí sa tomu venujú, ako dvadsať takých, ktorí sa ledva zmestia na spoločnú fotografiu. Myslím, že je potrebné, aby sme sa snažili zvyšovať jej úroveň. Aj tento rok je jasné, že po formálnej stránke vyšli lepšie knihy ako tie, ktoré sú vo výbere poroty. Nemám nič proti cene za vydavateľský počin pre Tisíc a jedna noc, no neviem, či to nie je skôr cena za množstvo potlačeného papiera.“