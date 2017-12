Tibor Biath: Prvý slovenský kameraman

Kameru držal už ako devätnásťročný. Ako prvý slovenský kameraman vyštudoval odbor v Prahe.

11. máj 2012 o 10:52 Kristína Kúdelová





Nedávno Tibor Biath (12. 5. 1925 - 5. 5. 2012) zašiel do telocvične a stretol sa so slovenským boxerom, majstrom sveta Tomášom „Kidom" Kováczom. Mobilným telefónom nakrúcal mladého športovca tak, že ho nechal boxovať priamo do jeho „kamery".



Celú scénu zaranžoval Juraj Chlpík a Robert Kirchhoff, ktorí nakrúcali dokumentárny film Duch v stroji. Bol to jeden diel z cyklu Slovenské kino, tento bol venovaný kameramanom. Tibor Biath v ňom vystupoval ako prvý - pretože s ním sú spojené začiatky.



„Bol som prvý Slovák, ktorý študoval kameru v Prahe," hovorí vo filme. Spolupracoval s režisérmi Petrom Solanom, Martinom Ťapákom a Andrejom Lettrichom, a z jeho diel vyzdvihnime aspoň Solanovo Boxer a smrť z roku 1962.



O tom, prečo časť scén snímal akoby subjektívnym pohľadom boxera, hovorí: „Nechcel som box nakrútiť zaužívaným manierizmom a lacnými efektmi, nechcel som ho vnímať len ako šport. Tento boxer bol v netradičnej situácii - v koncentračnom tábore, preto som sa do neho potreboval vžiť."



Tibor Biath zomrel vo veku 86 rokov. S cigaretou v ruke hovoril, že sa mu všetko splnilo. „Ako štrnásťročný som mal foťák, ako devätnásťročný som držal kameru. Bol som prvým slovenským kameramanom, len si nedávam pozor na zdravie."