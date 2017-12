Vyhrajte lístky na Electronic Beats

Organizátori hlásia, že všetky vstupenky na sobotný Electronic Beats festival sú vypredané. U nás sa ešte stále dajú vyhrať.

11. máj 2012 o 14:00 kul

Festival elektronickej hudby sa vracia do Bratislavy. Tentokrát mení miesto, no opäť priváža dobrú muziku. Medzi účinkujúcimi sú: Friendly Fires, Woodkid, Unkle Sounds, The Asteroids Galaxy Tour, Zlokot aj DJ Filo.

Súťaž sa končí 12. mája o 12.00 h a jeden z vás, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku, získa dva lístky na festival. Ten sa začne v sobotu už o 20.00 h. Meno výhercu uvedieme na tejto stránke po skončení súťaže.

Súťaž sa skončila. Výherkyňou dvoch lístkov na dnešný Electronic Beats je Vladimíra Mikušová.

Srdečne gratulujeme!